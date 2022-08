Ha vállalkozók vagyunk, bizonyára tudjuk, hogy igen sok papírmunkával kell időnként szembenéznünk, legkésőbb az éves adóbevalláskor. Miután ráadásul megszűnt a KATA vállalkozási forma, eggyel komplikáltabb megoldást kell választania az eddig KATA-sként működő kisvállalkozóknak - de tulajdonképpen mindegy, hogy cégünk van vagy bt-nk, átalányadózunk vagy más adózási formát választunk, egy jó könyvelőre szükségünk van. Lássuk, miért.

A könyvelő képben van a változásokkal

Hiába olvasunk utána ma, ha holnap megváltoznak a törvények, és azt sem tudjuk, hova kapjuk a fejünket - láttunk a közelmúltban erre példát. A jogszabályok időről időre megváltoznak, és ember legyen a talpán, aki követni tudja, hogy ezek a folyamatok merre vezetnek, és hogyan keveredhet ki belőle egy egyszeri vállalkozó. A jó könyvelő pontosan ezt teszi. Ha nem is egy két lábon járó lexikon, abban azonban nagyon jó, hogy tudja, mit hol kell keresni, hogy az egyik változás hogyan érinti a változásokat, és mit kell ahhoz tenni, hogy a különböző vállalkozási formák a lehető legjobban ki tudják használni a helyzetet, és természetesen hogy megmaradjanak a törvényi kereteken belül.

Mivel egy vállalkozó alapvetően a kereső tevékenységére fókuszál, a könyvelő mindazt a terhet le tudja venni a válláról, ami az adózással, adóbevallással és az egyéb papírmunkákkal kapcsolatos. Rögzíti a számlákat és a bizonylatokat, elkészíti a bevallásokat és a kimutatásokat, ellenőrzi a kintlévőségeket - hogy fizet-e az ügyfelünk nekünk, s ha valami oknál fogva nem fizet időben, küldhet felszólító levelet.

Természetesen nekünk is képben kell lennünk, tudnunk kell, pontosan mivel és hogyan számlázunk, és a számlákat pontosan kell továbbítani a könyvelőnek, át kell látnunk a pénzügyeinket, mindebben azonban nem vagyunk egyedül. A könyvelő figyelmeztet, ha hibát talál, szól, ha változás következik, mi pedig nyugodtan foglalkozhatunk azzal, ami a mi dolgunk: a vállalkozásunkkal.

A profi könyvelő lépést tart a korral

A papírhalmok már a múltéi, manapság sokkal praktikusabb és kényelmesebb az online könyvelés mind nekünk, mind a könyvelőnknek, annál is inkább, mivel számlázni is csak online lehet. A könyvelők nagy része már tisztában van az elektronikus könyveléssel, és ez lehetővé teszi, hogy akár más városban is éljen, mint mi. Akárhol vagyunk, ha internetünk van, kapcsolatban tudunk lenni a könyvelőnkkel, és még csak a postán sem kell sorban állnunk. A dokumentumok ráadásul biztonságban vannak, nem égnek el, nem tűnnek el, jelszóval védett helyen vannak, hogy csak az férjen hozzájuk, akire tartozik: a vállalkozó és a könyvelő.

A könyvelőnek még egy dolog elengedhetetlen, de ebben tudja igazán segíteni a vállalkozásunkat: ha amellett, hogy szakmailag a lehető legtöbbet nyújtja, amit tud, és becsületes, ráadásul elérhető is. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy akár nyaralás közben is zaklathatjuk, de nem kell üldözni telefonon és emailben, mert amint tud, válaszol, és ha nem tud valamit kapásból (lenne ilyen? természetesen van), mihamarabb utánanéz. Mindehhez az is kell, hogy emberileg tudjunk kapcsolódni, hiszen így tudunk gyümölcsözően együttműködni. Ha valami oknál fogva - és ez teljesen természetes - nem szimpatikus a választott könyvelő, vagy valamiért nem bízunk meg benne, lépjünk tovább, hiszen ez egy bizalmi szakma is.

Ha hozzáértő könyvelőre bízzuk a vállalkozásunkat, nem kell félnünk semmiféle adóhatósági ellenőrzéstől, nem kell összeszorult gyomorral várnunk NAV-ot, hiszen nincs mitől félnünk: könyvelőnk precíz, alapos, és minden a helyén van, aminek ott kell lennie. Természetesen egy jó könyvelő nem a piacon található legalacsonyabb áron dolgozik - ne is bízzunk olyasvalakiben, akinek gyanúsan alacsony az ára, hiszen ha valaki a saját értékével nincs tisztában, vagy nem kéri meg az árát, nem biztos, hogy ő a legalkalmasabb ember cégünk pénzügyeinek kézben tartására.

Az átalányadózás előtérbe kerülése után

Az átalányadózás megváltoztatta sok kisválllalkozás helyzetét 2022 júliusában az átalányadózással kapcsolatban rengeteg kérdés merülhet fel, de a profi könyvelő ezekre mind tud megoldási javaslatokat adni. Az átalányadózás a költséghányad-féle működés miatt jóval bonyolultabb, mint a fix összegű KATA volt, így nem árt, ha a könyvelőnk tisztában van az üzleti tevékenységünkkel, különösen, ha ezek a tevékenységek egymástól eltérőek, hiszen ekkor más-más költséghányad alá kerülnek, és másképpen kell adózni utána. Nem kell azonban ezen aggódni, mert a könyvelő pontosan tudja, milyen tevékenység milyen költséghányadhoz tartozik, hiszen háromféle változat lehetséges, mert költséghányad alapvetően 40%, ekkor a 60% jövedelem után kell befizetni az adót.

Átalányadózáskor tehát a könyvelőnk nem csupán az évi adóbevallásra figyelmeztet, hanem arra is, hogy negyedévente be kell fizetni az szja-előleget, havonta pedig a tb-járulékot és és a szociális hozzájárulási adót. Figyelmeztet arra is, ha közeledünk az évi 12 milliós nettó bevételi felső határ felé, hogy ebből később ne legyen problémánk. Ráadásul átalányadózóként kihasználhatjuk az szja-kedvezményeket a nem adómentes jövedelemre is, ezekkel is képben van a könyvelőnk, és segít tanácsot adni, hogyan tudjuk a legtöbbet kihozni a vállalkozásunkból.

Látjuk, átalányadózás esetén megszaporodnak a nem kívánt bürokratikus intéznivalók. Ha találunk egy jó könyvelőt, becsüljük meg: vállalkozásunk meg fogja hálálni, hogy tudunk a kereső tevékenységre koncentrálni, és a fontos, ám sokaknak kevésbé kellemes, sőt alkalmasint terhes tevékenységeket pedig arra bízhatjuk, akinek ez a szakmája.