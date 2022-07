Két község a Sárvíz, két község pedig a Mezőföld helyi közösséghez tartozik, így a projekt sajátossága, hogy térségeken átnyúló együttműködésben valósult meg.

Amint Borján Péter, kőszárhegyi polgármestertől megtudtuk: mind a négy településen 5 millió forint értékben valósultak meg olyan fejlesztések, amelyek során a pihenést és a szabadidő aktív eltöltését segítő eszközöket telepítettek az önkormányzatok. Kőszárhegyen, a Budapest–Balaton kerékpárút és a Szár-hegy tanösvény találkozásánál alakítottak ki egy olyan parkot, ahol a kerékpárosok is megpihenhetnek, de a tanösvényre kerékpárral érkezők is egy állomásnak tekinthetik. Az ötlet Tóth Andreától, Mezőszentgyörgy jegyzőjétől származik, aki korábban Kőszárhegyen is jegyzősködött.

– A kőszárhegyi fejlesztési projekt helyszíne kiválóan bizonyítja, hogy az összefogás milyen eredményeket hozhat egy közösségnek. Bár matematikailag nem állja meg a helyét, hogy egy meg egy az több mint kettő, de tekintsük át, hogy miként fejlődött a pihenőhely és a játszótér környéke – vette sorra az egyes fázisokat Borján Péter.

– A kerékpáros pihenőhely elemeit, négy önkormányzat partnerségében egy Leader pályázatból vásároltuk és telepítettük 5,2 millió értékben, amihez 15 százalék önerő társult. További játszótéri elemeket telepítettünk a Magyar Falu program segítségével 4,5 millió forint értékben.

– A járda önkormányzati beruházásban készült, melyhez 4,8 millió forint pályázati forrást használtunk fel szintén a Magyar Falu program támogatásából, amelyhez körülbelül ugyanennyi forrást tett hozzá az önkormányzat.

– A kerítés építésére az Egyesület a Kőszárhegyi Katolikus Templom Felépítéséért elnevezésű társadalmi szervezet nyert 2,261 millió forint támogatást a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatán.

– A kerítés következő szakaszát ugyancsak az egyesület által elnyert forrásból finanszírozzuk, melynek keretében a kereszténység szimbólumait bemutató táblák is készülnek. Ez a beruházás 710 ezer forintból valósul meg az év második felében szintén NEA pályázati forrásból. A kerítés építéséhez az önkormányzat 1 millió forint saját forrást tesz hozzá, és hamarosan elkészül a játszótér egy újabb egysége, amelyet szintén a Magyar Falu programból finanszírozunk 5,78 millió forint értékben.

– Ebbe a koncepcióba illeszkedik ez a csaknem 7500 négyzetméter területre tervezett szabadidőpark is, ahol most állunk. A puzzle darabokból lassan épül a nagy kép, de úgy gondolom, hogy közös gondolkodással, együttműködéssel, munkával, kitartással és türelemmel a számos egymáshoz kapcsolódó fejlesztés sokkal több, mintha az egyes beruházások egymástól függetlenek lennének – tette hozzá a kőszárhegyi polgármester.