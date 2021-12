Érdekel a kávé?

Ha Te is kávérajongó vagy, akkor ajánlott egy barista tanfolyam, hogy tökéletes kávéitalokat tudj készíteni. Akár hobbi szinten, akár profi szinten érdeklődsz, erre a tanfolyamra szükséged lesz. A BestBarista weboldalán biztosan megtalálod a számodra legmegfelelőbb tanfolyamot. Sőt, a Barista blogon rengeteg érdekességeket és segítségeket találsz a kávékészítéshez.

Miért készítsünk jó kávét?

Természetesen azért, hogy élvezhessük a kávé valódi ízét. Alapvetően kétféle típust ismer a többség, az arabicát és a robustát. A robusta 25, míg az arabica 75 %-át teszi ki a világ kávétermesztésének. Egy igazán jó minőségű kávé az bizony arabicából készül. Ez a fajta drágább, kényesebb, de ellenben nagyon összetett ízvilágú, lehet csokoládé, karamell, gyümölcsös ízjegyeket felfedezni bennük. Ezek az ízek pedig igazi felüdülést nyújtanak egy-egy kortynál.

Szemes, vagy őrölt kávé?

Aki kicsit is ért a kávéhoz, jól tudja, hogy a két legfontosabb szempont, hogy szemes kávét használjunk, és közvetlenül a kávékészítés előtt őröljük. Amíg a kávészem ép, addig marad meg benne az összes aromás összetevő. Amint megőröljük, érintkezve az oxigénnel, megtörik a frissessége. Ebből következik, hogy ha előre őrölt kávét használunk, ami ki tudja mióta áll a boltok polcain, soha nem fogjuk megismerni a kávé valódi, igazi, friss ízét, mint akkor, ha közvetlenül kávékészítéskor őröljük. Tegyünk egy próbát, érezni fogjuk a különbséget, ha megillatozzuk a frissen őröltet, majd azt, amit néhány órával korábban őröltünk. Ahogy az illatában, úgy az ízében is hatalmas a különbség.

Instant kávé és kávékapszula

Az instant kávét nagyon könnyű elkészíteni, olcsó, és sokáig eláll. Nem kell őrölni, nem kell főzni, a lehető leggyorsabb megoldás. De ahogy szokták is mondani, „olcsó húsnak híg a leve”, ezek a tulajdonságok mind a minőség rovására mennek, nem beszélve arról, hogy az instant kávé a jóval gyengébb minőségű robustából készül. A kávékapszulánál majdnem ugyanez a helyzet, gyorsan elkészíthető, bár többféle ízvilágban kapható, de sosem fog igazi kávé élményt nyújtani. Hátránya nem mellesleg az is, hogy a kapszulák drágák, annyi pénzért már egy jobb szemes kávéra is beruházhat az ember. Nem beszélve arról, hogy a legtöbb kapszula nem újra hasznosítható, ezért nagy mennyiségű hulladékkal is jár. Jó hír, hogy manapság már kaphatóak újratölthető kapszulák, amibe a saját frissen őrölt kávénkat tudjuk beletölteni.

Milyen a kávé íze?

A legfinomabb ízű kávénak négy fontos összetevője van, amiknek összhangban kell lenniük: a savasság, az édesség, a keserűség és a testesség.

A savasság azt jelenti, hogy érzünk friss, érdekes ízeket. A kávéban több mint 30 féle sav található, ne keverjük össze a savasságot a savanyú ízzel. Tehát nem savanyú, mint a citrom, hanem inkább mintha üde zöldalmába harapnánk.

A kávé édességét leginkább a pörköléssel tudjuk befolyásolni. A világosabb pörkölésű kévkban a gyümölcsös édesség érezhető, a sötétebb pörkölésnél viszont a csokoládés, mézes édes ízek.

A keserű ízt is többnyire a pörkölés határozza meg, illetve a koffein is egy keserű ízű vegyület. A kávé alapvetően mindig kicsit keserű ízű, de nem a kellemetlen értelemben.

A testesség nem íz, hanem az egész szánkat betöltő érzés. A kávé állaga és textúrája a nyelvünkön, ami lehet súlyos, vagy könnyű, krémesen lágy, vagy híg érzés.

Most, hogy már tudunk egyet s mást a kávéról, mehetünk is kávét készíteni! ☺ Ha még többet szeretnél megtudni a kávézás csodás világáról, akkor látogass el a Bestbarista weboldalra, válaszd ki a számodra legmegfelelőbb barista tanfolyamot, és okosodj tovább, nem fogod megbánni!

