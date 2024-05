Az idei évben is annak rendje és módja szerint megérkeztek a gólyák Kápolnásnyékre. Az elkerülő út és a Dózsa György utca sarkán áll a fészek, ahová évről-évre visszatérnek a madarak. Az idei esztendőben azonban nagy bajra lettek figyelmesek a helyiek. Kupi László alpolgármester a feol.hu-nak elmesélte: május 10-én baleset történt a gólya családban. Szemtanúk szerint a gólya mama átadta helyét a papának, hogy melegítse tovább a tojásból nemrégiben kikelt fiókákat, ám valami ezt követően történt: az ott lakó Bártfai Attila arra lett figyelmes, hogy a gólya próbál ugyan leszállni, de vérző lába miatt csak csapkodott a levegőben, még egy autó is majdnem elütötte. Keserves próbálkozások után sikerült a fészkén landolnia, ahol azonnal le is rogyott. Később kiderült: eltörött a lába. A Bártfai család és Hollósiné Németh Angéla, a helyi gólyák nagy rajongója összefogtak és mindent megtettek, hogy a bajba jutott család segítségére siessenek. Hívásukra a helyszínre sietett Kiss Péter, a Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őre és Flesch Márton doktor, a Sóstó Vadvédelmi Központ munkatársa.

Fotó: Hollósiné Németh Angéla

A történetből ezután állatmentés kerekedett: a tét ugyanis a kisgólyák életben maradása volt! Darus kocsira volt szükség, hogy a fészekhez közel jussanak az altatólövedékkel érkező szakemberek. Podhorszki István, Kápolnásnyék polgármestere ekkor azonnal a gólyamentők segítségére sietett és a Tó-Vill egyik emelőkosaras autóját a helyszínre irányította, továbbá elektromos szakemberek is biztosították a helyszínt. Sajnos az anyagólya ijedtében elrepült, amikor az állatmentők megközelítették a fészket, ám a kisgólyákat és a tojásokat kiemelték a szakemberek a fészekből, hogy egészen biztosan megmeneküljenek. Meleg takaróba bugyolálva vitték őket Fehérvárra, a Sóstó Vadvédelmi Központjába, ahol azóta már kibújt a tojásokból is egy-egy kisgólya – árulta el Kupi László.

Fotó: Hollósiné Németh Angéla

A gólyamamát a helyiek azóta is szemmel tartják, lábadozik, sőt, párjával azóta próbálkoznak már a következő tojások lerakásával is. A kápolnásnyéki gólyapár ugyanis sajnos nem tudhatta, hogy az emberek megmentették az utódaikat. Kupi László azt mondja: a szakemberek nem adnak sok esélyt a másodköltés sikerének, ám ha mégis lesznek tojások, azokat is megpróbálják megmenteni.