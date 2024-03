A megye déli részén megadták a módját a tél elűzésének. A Mezőszilasi Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület gondoskodott arról, hogy elűzzék a hideg napokat: csattogtak a csizmák, pörögtek a szoknyák és még a busók sem maradhattak le a Téltemető Forgatagról.

Mindenki ott volt, aki számít, sőt, még az is, aki nem. A tréfát félretéve, az esős szombati időjárás sem szeghette kedvét a felvonulóknak, akik hangos kerepelés, kolompolás, rikoltozás és komiszkodás kíséretében járták be a település egyes utcáit.

A menetben részt vettek a Mohácsról érkező busók és sokac lányok, valamint a meghívott sárosdi, pákozdi, sárkeresztúri, mezőszilasi néptánccsoportok, akik egy-egy megállónál előadták produkciójukat az érdeklődők nagy-nagy örömére. Mindemellett a forgatagban feldíszített tragacsok, traktorok, lovas kocsik is felvonultak, hogy aztán a Németh László Általános Iskola udvarára visszaérve mindenki közelről megtekinthesse a gépjárműcsodákat. Ezt követően pedig a hangulat még inkább a tetőfokára hágott: a már említett néptáncosok mellett a Sárkör Színtársulat és kortárs népzenei együttesek léptek a színpadra. A napot tűzshow és bál zárta.

Elképesztő hangulat uralkodott a Németh László Általános Iskola udvarán felállított rendezvénysátorban.

Fotó: Varga Gábor Facebook/ Hargitai-Kiss Virág

A helyszínen tiszteletét tette Varga Gábor országgyűlési képviselő is, aki büszkén számolt be a nagy érdeklődésre számon tartott eseményről: – Aki eddig nem értette, hogy miért is szeretünk mi vidéken élni, az ma Mezőszilason járva megérthette: a Mezőszilasi Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület fiataljai által másodízben megrendezett Téltemető Forgatagon csordultig megtelt a tér érdeklődőkkel, hihetetlen volt látni, hogy egy év alatt mennyire kinőtte magát ez a csodás rendezvény. Szívből gratulálok a lelkes szervezőgárdának, akik megálmodták és megvalósították ezt az eseményt! – írta bejegyzésében.

És valóban! Ahogy Varga Bianka, az egyesület tagja és szószólója korábbi nyilatkozatában a FEOL-nak elárulta, a 2024-es rendezvény szervezését már tavaly augusztusban megkezdték és megtettek mindent, hogy a kilátogatók jól érezzék magukat. A rendezvény sikeréből kiindulva, minden bizonnyal jövőre jön a folytatás.