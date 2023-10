A „Csokit, vagy csalunk!” játékot szombaton 16 órától tartják a községben.

Ahogy az a szervező helyi önkormányzat felhívásából kiderül, a tavalyi sikeres rendezvényen felbuzdulva gondolták úgy, hogy idén is sem maradhat el az esemény, ahová ezúttal is a falu apraja-nagyját várják, megjelenés jelmezben. Emellett várják azok jelentkezését is, akik vendégül látnák a lelkes csapatot.

A megmozdulás különlegessége, hogy fiatalok és felnőttek együtt járják végig a falut ijesztőbbnél ijesztőbb jelmezekben, cukrot és csokit remélve ezért cserébe az ott lakóktól. Az önkormányzat részéről hozzátették, hogy az érdeklődőket jó hangulattal várják, megjelenés jelmezben.