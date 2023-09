Az ősz beköszöntével ismét egyre többen betegednek meg koronavírusban. A feol.hu megkereste kérdéseivel a Fejér Vármegyei Kormányhivatalt, vajon kialakult-e már járvány, illetve valós-e a panaszosok tapasztalata: ez a Covid már nem olyan súlyos, mint a korábbiak?

A népegészségügyi szakemberek szerint a koronavírus Eris variánsa van jelen jelenleg hazánkban, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Nemzeti Biztonsági Laboratóriuma újgenerációs szekvenálási módszerrel már azonosította humán megbetegedésekből. A tapasztalatok szerint a „SARS-CoV-2 EG.5-höz”, azaz az Erishez köthető esetszámok világszerte jelentős emelkedést mutatnak az elmúlt hetekben.

A tudósoktól a variáns megkapta a „figyelmet igénylő változatok” kategóriát, mivel a tapasztalatok szerint ennek a fertőzőképessége és terjedési sebessége nagyobbnak tűnik, mint a korábbiaké, ellenben alacsonyabb a súlyos megbetegedés kialakulásának veszélye. Továbbra is influenzaszerű tüneteket tapasztalhat magán a koronavírussal fertőzött beteg: gyakori a láz, fejfájás, orrfolyás, torokfájás, továbbá az izom-és ízületi fájdalom és gyengeség.

A Kormányhivatal válaszában kifejtette: Magyarországon jelenleg a COVID-19 fertőzések döntő többsége elszórtan, elszigetelten fordul elő, országos járványos terjedését nem tapasztalták még. Hangsúlyozták: a megbetegedés ellen továbbra is az oltás adja a legerősebb védettséget, a magyar lakosság átoltottsága magas és oltás továbbra is felvehető. A megelőzés érdekében pedig továbbra is az általános higiénés szabályok betartására hívják fel a figyelmet – úgy mint a rendszeres és alapos kézmosásra és kézfertőtlenítésre -, ám ha valaki mégis erősebb tüneteket produkál, mindenképpen keresse fel háziorvosát.