Boni Linda szervezőtől többek között azt is megtudtuk, hogy mire is jó a levendula.

– Napestig sorolhatnánk, hogy mi mindenre jó a töretlen népszerűségnek örvendő sokrétű növény – magyarázza a Nagykarácsonyi Levendulás Tündérkert megálmodója. – Készíthetünk belőle újratölthető illatpárnákat, szörpöt, süteményt, illetve illóolajat, mely szintén sokféleképpen felhasználható. Nyugtató, fertőtlenítő hatású. És nem feledkezhetünk meg a mennyei limonádéról sem, ami nálunk a legfinomabb! Hétvégén természetesen bőven készítünk belőle az idelátogató vendégeknek – tette hozzá.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mire számíthatnak az érdeklődők a hétvége szombatján a nyitás alkalmával reggel 9 és 19 óra között.

– A levendulaszüret számunkra egy élményekkel teli hónapot jelent, amit minden évben izgatottan várunk, hiszen rengeteg embert megismerhetünk, akik az ország különböző részéről jönnek. Szeretnénk, ha mindenki jól érezné magát nálunk, így a belépő ára egy mosoly, amiből alkudni nem lehet! (nevet) Ilyenkor a levenduláshoz tartózó parasztház is bejárható, ahol levendulás tárgyak kiállítása, fotós szoba, régmúlt idők konyhája tekinthető meg. A gyerekeknek pedig népi játszótér teszi még érdekesebbé a napjukat. Idén több újdonsággal is várjuk a látogatóinkat. Az egyik ezek közül a levendula koszorú készítése, valamint lehetőség lesz a fotós játékunkon is részt venni ,,A legszebb megörökített pillanat a Nagykarácsonyi levendulás tündérkertben” címmel. A nyertest pedig egy egész napos családi élményfürdő belépővel jutalmazzuk. És ha már fotózás! A nyár folyamán a MaNoKa tanya segítségével lovas fotózásra is várjuk az érdeklődőket – zárta gondolatait Boni Linda.