Május utolsó vasárnapján, azaz most hétvégén ismét Ramazuri lesz a pákozd-sukorói arborétum és vadasparkban, ahol már tavaly is nagy siker volt a gyermeknapi programsorozat. Sok minden várja idén is az érdeklődőket a friss levegőn– árulta el a feol.hu-nak a Vadex: lesz falmászás, terep-gokart, lézerlövészet, tűzoltóautó bemutató és természetesen játszóház is, ahol környezetformáló és szemléletalakító elfoglaltságokat űzhetnek a gyerekek. Kézműves foglalkozások, vásár és sokféle finomság is várja a látogatókat ezen a napon az Arborétum területén. De a kutyás bemutató, a szakvezetés és a gyermekelőadások sem maradnak el!