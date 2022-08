Pénteked délelőtt megkezdődött a Fehérvári Mézünnep, melynek keretében csuprok, tégelyek, kaptárok és dunsztosüvegek lepik el az Országzászló teret.

A Virágóra mögötti területen péntektől vasárnapig zajlik a mézünnep, ami korántsem a kiváló magyar méz eladásáról szól. Az esemény szervezőjétől megtudtuk, hogy nehéz évük volt a méhészeknek. Lódi József elmondta, hogy egyaránt megviselte a szakembereket és a méheket a nagy forróság és az aszály. Hozzátette, hogy szinte kétszer annyi energiát kellett ebben az évben belefektetni az elkészült termékekbe, mint más esztendőkben, hiszen a szárazság már önmagában csökkentette a nektárt adó növények számát, kondícióját.

A mézzel és a méhekkel köthető barátságot érdemes a lehető legkorábban elkezdeni, ezért a szervezők a gyerekre is gondoltak a sátrak felállítása során. A nekik szánt árnyékos hely mellett a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is felállította a standját. Ahogy említettük, nem csupán a mézeladás az ünnep apropója, ugyanis a kiállító méhészektől mindent meg lehet kérdezni, akár a méhek életére, akár a méz kialakulására kíváncsiak a látogatók. Bepillantást nyerhetünk az Apiterápiás ház lényegébe, működésébe, illetve abba, hogy milyen betegségek gyógyíthatók a kaptár levegőjével. A teljesség igénye nélkül jól kezelhetők a méhek által előállított atmoszférában a légúti megbetegedések, szív és érrendszeri problémák jelentős része, de fejleszti a gyermekek kognitív képességeit is és nem mellesleg a depresszió, a migrén, valamit a hiperaktivitás ellen is jól alkalmazható.

Forrás: Fehér Gábor / FMH

Persze minek is menne oda bárki, ha nem lehet egy kicsit nyalakodni, de erre persze a nyolc méhészet minden egyes tagja fel van készülve. A mézkóstolás nemcsak azért érdekes, mert a méz egészséges és édes, hanem azért is, mert a megszokott és igen kiváló termelői mézek fajtaválasztéka egyre bővül. Torokbalzsam, csokis, málnás, fahéjas és még sorolhatók a különlegességek végtelen lehetőségei.

Lódi Józseftől tudjuk, hogy az lenne az igazi, ha legalább minden másnap fogyasztanánk mézet, különösen a nyár hónapjaiban, hogy megfelelő immunrendszerrel érkezzünk az ősz és a tél vírusokkal és betegségekkel nehezített kezdetéhez. A szakember hozzátette: -A magyar méhészek nem tehetik meg, ellentétben a multikkal, hogy extra áremelésekbe bocsátkozzanak. A magyar méz kiváló, európai szinten is az élmezőnyben van, de ezt az árakban nem tudjuk érvényesíteni, ugyanis sokan úgy tekintenek rá, hogy egyfajta luxuscikk, ami nélkül meg lehet lenni, ha a gazdasági körülmények romlanak.

Forrás: Fehér Gábor / FMH

Ezt alátámasztandó, a standokon kitett árlistákon szereplő számok nem igazán emelkedtek a korábbi időszakhoz képest. Átlagosan 3500 az akác, 2200 a repce és vegyes méz ára. Az erdei méz és a facéliában gyűjtött aranyló édesség 2500 forint. A legdrágább természetesen a propolisz, amelyből 35 ml-t adnak ezer forintért. Persze találunk ott méhpempőt, krémesített mézeket, sőt, virágpor granulátumot is.

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület 1879 óta tömöríti az ősi mesterség szakembereit, ám már nem ez az egyetlen szervezet, ahol együttesen tesznek lépéseket a mézet és annak egészséges hatásait terjesztendő. Vasárnap az ország különböző részeiről mézlovagrendek érkeznek, akik mézet is osztanak és mézlovagot is avatnak majd a Mézünnep során, tudtuk meg Lódi Józseftől, aki nemcsak méhész és az esemény főszervezője, hanem a Szent István Mézlovagrend nagymestere is egyben.