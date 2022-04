Napok óta 100 centi körül mozog a Velencei-tó vízállása, amely szint messze elmarad a kívánatostól: szerdán 16 órára sem mozdult feljebb az agárdi vízmérce, hiába fordult csapadékosabbra az idő. A horgászok borúlátóak, főként azok, akik a sekélyebb kikötőket használják csónakjaik tárolására. A Magyar Országos Horgász Szövetség igyekszik lehetőségei szerint kedvezni azoknak, akik továbbra is kitartanak kedvenc szenvedélyük és a tó mellett. A szervezet idén is benyújtotta arra vonatkozó kérelmét, hogy a halgazdálkodási hatóság oldja fel a ponty fajlagos horgászati tilalmát a vízterületen, azaz május második napjától a hónap végéig továbbra is szabad pontyra kivetni a horgot.

Ugyanakkor a 100 centiméternél kisebb harcsákra május másodikától életbe lép a tilalmi időszak, ami egészen június 15-ig tart. A szövetség bejelentette, hogy a 14. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál keretében horgászversenyt rendez a 15 évesnél fiatalabb gyerekek részére a Popstrand mellett kialakított kis szigeten, a part felé néző oldalon. Április 29-ig várják a jelentkezéseket, azokét is, akiknek nincs felszerelésük, hiszen etetőanyaggal és csalival együtt minden szükséges eszközt maguk a szervezők biztosítanak. Pálinkás Imre, a velencei-tavi kirendeltség vezetője elmondta, a melegedő vízben megjött a halak étvágya, és az elmúlt napokban jól fogták a pontyokat a horgászok.