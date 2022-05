– Forduljunk az Úrhoz, mert úgy érezzük, hogy itt az ideje a buzgó imádságnak, hogy könyörögjünk az áldott békéért. Még el sem múlt a COVID-járvány, mi, emberek újabb bajt hoztunk a saját fejünkre. Háború dúl a szomszédunkban, ott, ahová Kárpátalja történelmi vidéke is tartozik, és az ott élő magyarok kisebbségben, sokszor nagyon nehéz körülmények között élnek. Nem mi hoztuk ide a bajt, nem mi akartuk, de a háború szele megérint minket is – mondta homíliájában Spányi Antal, majd arra figyelmeztetett, hogy sokan bele akarnak minket sodorni a háborúba, pedig láthatjuk történelmünkből is, hogy egy háborút mindig nehezebb befejezni, mint megnyerni. Kijelentette: nem fegyvert és katonát kell küldeni, hanem minden lehetséges eszközzel békét kell teremteni, hiszen a fegyver nem a békesség eszköze.

– Megérint bennünket a háború szele, amikor látjuk a hozzánk menekülők hatalmas tömegét. A nőket és a gyerekeket, az időseket, akik segítségre, támogatásra, biztonságra és megértésre szorulnak, és ezt nekik most Magyarország, a mi kormányunk adja meg a karitatív szervezeteken keresztül. A katolikus egyház szervezete, a Karitász is komolyan kiveszi részét ebből az embert próbáló munkából a határon, szinte mindenhol az országban, ahol erre szükség van, de a jelenlegi határinkon túl, Ukrajnában is segít. Jó látni, ahogyan a gyerekek a bajban lévő gyerekeknek gyűjtenek. Jó látni az önkéntesek munkáját, az adományok gyűjtését és az örömöt, amikor ezzel a menekültek éhségét tudjuk enyhíteni, amikor a sok szenvedés után könnyes szemmel köszönik meg a jót, amikor a szeretet gesztusával találkoznak.

A megyei főpásztor arról is szólt, milyen nehéz egy pusztító háborúval szembenézni, megítélni a felek felelősségét, céljait. De szerinte nem is a mi dolgunk ez.

– Nekünk nem ez a célunk most, nem ez hozott össze minket a Mindenkor Segítő Szűz kegyhelyére. Az igazak imája kedves az Úr előtt, és amit ketten-hárman közös akarattal kérnek, azt meghallgatja az Úr. Mindnyájunknak van erről tapasztalata a saját életéből, családunk életéből, de akár ezredéves történelmünkből is. Mindnyájan szabad akaratot kaptunk, nekünk kell döntenünk: jót vagy rosszat teszünk. Elfogadjuk-e az Úr szerető kegyelmét, a Szűzanya segítségét, vagy inkább hallgatunk önzésünkre, a rosszra csábító gonoszra, a pusztító sötét angyalra. A pusztító rossz nem Istentől való. Isten a béke istene, az ő békéjét akarja nekünk adni. Ez a béke mély, nagy és erős.