A házaspár neve meglehet ismerősen hangzik, korábban már mi is írtunk róluk. Legutóbb alig két hete, amikor Lajoskomáromban tartottak egy élménytúrát a jelentkezőknek. Most azonban nem a gyalogtúráké volt a főszerep, hanem amolyan fitneszóra keretén belül új mozgásformákat mutattak be az óvodás gyermekeknek és szüleiknek. Kezdés előtt néhány perccel érkeztem a közösségi ház termébe, de már jóval odébb hallottam a lelkes gyerekzsivajt. A lurkók összeterelése után ezúttal nem a megszokott módon zajlott a ’tesióra’. Nem László tartotta ugyanis, hanem felesége Betti.

Miután mindenki elhelyezkedett és kapott egy fitballt kezdetét is vette a mozgás, ami szem, kéz- és láb koordináció fejlesztésére alapult. A gyerekeknek Bettit utánozva kellett különböző feladatokat végrehajtani a fitball használatával, hol csak a kezüket, hol csak a lábukat, hol pedig mindkettőt kellett használniuk a gyakorlatok során. Kezdetben az egyszerűbb feladatokkal indítottak, majd egyre nehezedett a gyakorlat. Mind egyénileg, mind pedig csoportosan kipróbálhatták magukat az újfajta mozgásformát igénylő eszközön. Majd, a gyerekek után jöhettek a szülők, őket viszont már László koordinálta.