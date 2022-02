Negyedik alkalommal indult útjára az országos szépségverseny, melyre március 22-ig várjuk a megyében élő vagy itt tanuló 18–29 év közötti hölgyek jelentkezését. A Tündérszépek versenyre saját képekkel is lehet nevezni, ám akinek még nem volt lehetősége hivatásos fotós kamerája előtt állni, annak sem kell aggódnia, a jelentkezőknek ingyen biztosítjuk egy profi fotósorozat elkészítését. A képeken hétköznapi ruhában, estélyiben, illetve fürdőruhában mutathatják meg szépségüket a leendő királynők.

A 19 éves nagyegyházi Mayer Réka több közösségi oldalon is szembe találkozott a Tündérszépek szépségversennyel, és úgy érezte olyan eredményeket ért el az elmúlt időszakban a személyiségével és a testképével, hogy jelentkezik. Szeretné közvetíteni azt, hogy habár mindenkinek vannak hibái, szeresse önmagát, és éljen az ilyen lehetőségekkel mint ez a szépségverseny, mert már most érzi, hogy ez egy hatalmas élmény lesz az életében. Konkrét célokat nem tűzött ki maga elé, ahogy ő mondja, egyelőre csak úszik az árral, és ami jön, az jön. Persze nagyon örülne neki, ha eljutna az országos döntőig, de erre nem görcsöl rá egyáltalán. Színházban dolgozott elég sokáig, így az előadóművészet mindig is az élete része volt, a modellkedésbe is belecsöppent ezáltal, de szeretne egy nagyobb szeletet kapni ebből az egész szakmából, és úgy érzi ehhez egy remek lehetőség ez a szépségverseny.

Ha kedvet kaptál, és te is részt vennél egy életre szóló élményben még nincs késő jelentkezni a tunderszepek.hu oldalon!