De vajon mire van szükség ahhoz, hogy valódi társat találjunk, aki kiegészít minket, aki valóban passzol hozzánk, akivel nemcsak testi, hanem lelki vágyainkat is kielégíthetjük? Ezekre, és sok más fontos kérdésre kaphattak választ azok, akik ellátogattak Bilics Tímea, a tudatos társkeresés szakértője, önismereti mentor székesfehérvári előadására. A Tinder-csaló hódítása után, pedig nem maradhatott el az internetes társkeresés témájának körbejárása sem.

Az egyedülállók száma az elmúlt 30-40 évben megduplázódott Magyarországon, a válások számának aránya pedig 70% körül mozog. Nem kell matekzseninek lenni senkinek ahhoz, hogy lássa, ez az arány hatalmas. Egyre inkább az egyedülálló társadalom irányába tartunk, de miért? Nos, a szokások és az emberek gondolkodása, igényei nagyban megváltoztak, ez hat arra is, ahogyan a párkapcsolatról és a társkeresésről is gondolkodunk. Életünk szerves része lett az internet, a közösségi média is, ami nem feltétlenül tesz jót, vagy egyszerűsíti le a társkeresést. Régen, ahogy sok minden más, az ismerkedés is teljesen más volt mint napjainkban. A társkeresés, mint fogalom a mai formájában nem létezett, hisz általában egy adott faluban az eladósorban lévő fiatalokból kellett megtalálni mindenkinek a hozzá illő társat, velük pedig gyerek koruk óta rendszeresen találkoztak, ismerték egymást. Az elvárások száma is jóval csekélyebb volt, a férfiak szerepe a biztonság megteremtése volt, míg a nőké a háztartás vezetése, gyermekek nevelése. Ma már jóval többet keresünk a másikban, barátot, szellemi partnert, lelki társat, szexuális partnert és a kémiára pedig igen nagy hangsúlyt fektetünk.

Ebben a kavalkádban nem is csoda, hogy eltévedünk néha. A tudatos társkeresés középpontjában az önismereti munka áll, melynek fontos része az, milyen igények alapján és hogyan választunk társat. Az igényeinkre számtalan dolog hat tudattalanul is, így amikor azt gondoljuk, tudjuk, kire vágyunk és mitől leszünk boldogok, sokszor tévúton járunk. A mai megnövekedett igényekhez, hogy olyan párkapcsolatban élhessünk, mint amilyenben szeretnénk, fejleszteni kell önmagunkat. Elemezni érdemes, hogy milyen minták ismétlődtek a párkapcsolatainkban, milyen félelmeink vannak, azok hogyan befolyásolják a döntéseinket, például amikor benne ragadunk toxikus kapcsolatokban. Ezen kérdések megválaszolásával, nagyot léphetünk előre.

A barátság és a szerelem között nagyon kiszélesedett a skála, ezért is olyan elterjedtek az ún. szürke kapcsolatok, mint pl. a barátság extrákkal. Ezek számtalan sérüléshez vezetnek, mert az egyik fél általában többre vágyik benne. Fontos látnunk, amikor komoly kapcsolatot szeretnénk helyette, hogy magunk is számos értékkel bírunk és megérdemeljük, hogy olyan kapcsolatban éljünk, amire vágyunk. Ez segíthet ahhoz, hogy kilépjünk a méltatlan kapcsolatokból.

Bilics Tímea könyvbe foglalta gondolatit a tudatos társkereséssel kapcsolatban Forrás: Bagotai Zsanett / feol.hu

Na de hol ismerkedjünk, és mennyi időt adjunk a másik félnek?

- A hol kérdésre a egyszerű a válasz: bárhol. Hiszen szokták mondani, aki keres az talál. Legyünk megközelíthetőek, fontos, hogy lássák rajtunk azt, nyitottak vagyunk az ismerkedésre. Az első találkozás alkalmával általában felületes kérdések hangzanak el egy randin, nem szokványos, hogy túlságosan megnyílnánk a másik előtt, mégis rögtön el akarjuk dönteni, hogy szeretnénk-e folytatni tovább vagy sem. Három-négy alkalom után tudnak elmélyülni a beszélgetések, így ha alapvetően szimpatikus a másik és kellemes volt a beszélgetés, érdemes addig várni, míg döntünk a folytatásról. Sokszor a kémiára alapozunk és nem folytatjuk az ismerkedést, ha nem érezzük az elején, pedig ez később is kialakulhat. Ha pedig csak a kémia működik, de lelkileg nem passzolunk a másik félhez, hamar kiég egy kapcsolat. Az első találkozás gyakorlatilag nem sokkal több mint egy Tinder adatlap, mert néhány tényen, információn túl még nem sokat láttunk a másik személyiségéből. Fontos lenne, hogy merjünk beszélni az érzéseinkről, eldobni a maszkokat, amiket viselünk, vállaljuk fel önmagunkat, legyünk őszinték saját magunkhoz és a másikhoz is, így találhat ránk az igazi szerelem. Ez azonban nem sokszor megy magától, hisz a korábban kapott minősítések, elutasítások folytán nehéz vállalni a gondolatainkat, érzéseinket. Ahhoz, hogy erre képessé váljunk segít hozzá az önismereti munka.

És ha már Tinder, mennyire tartozik bele a tudatos társkeresésbe ez az alkalmazás, valamint milyen veszélyek leselkedhetnek ránk? Tettük fel a kérdést az előadás végén Bilics Tímeának.

- A Tinderen való ismerkedéssel önmagában nincs probléma, sokkal inkább az ismerkedési folyamattal. Ez az alkalmazás szinte kikerülhetetlen manapság, hiszen az egyik legnépszerűbb, nem csak az országban, hanem az egész világon. Az online ismerkedés során figyelemmel kell lenni, sok az álprofil és a csaló, könnyű kalandot kereső személy, utóbbiak túl hamar a szexualitás felé terelik a témát. Nem érdemes túl hosszúra nyújtani a levelezést, fontos, hogy a személyes találkozó minél hamarabb történjen meg. Az a tapasztalat, hogy a randiig sokszor el sem jutnak a felek, sőt a kölcsönös jelölés után ritkán kezdődik beszélgetés. Ha mégis, érdemes tehát nem túl komolyan venni ezeket a kezdődő kapcsolatokat egészen odáig, amíg a személyes találkozás nem történik meg. Az ismerkedés megkezdéséhez tökéletes ez a felület, de az ismerkedési folyamatot már nem itt kell lebonyolítani. A veszélyek mellett sem mehetünk el, amik itt leselkedhetnek ránk. Biztosan sokan látták már a Tinder-csaló filmet, amely egy történetet ölel fel, pedig sok-sok ilyen van. A klienseim között is volt olyan, aki bármennyire is intelligens, áldozattá vált, hiszen ezek a csalók pontosan tudják mit, mikor és hogyan kell mondani, hogyan tudnak bennünket befolyásolni. A legmélyebb motivációinkra, félelmeinkre alapoznak, kiválóan kommunikálnak, így könnyen elveszíthetjük a valóság érzetünket, és egy valósnak hitt illúzióba kerülhetünk, amivel később vissza tudnak élni."