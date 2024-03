A sárkeresztesi faluban járunk, azon a helyen, ahol Fejér megye egyik legszebb lánya lakik. Pánczél Nórát ugyanis 2021-ben az a megtiszteltetés érte, hogy olvasóink és a szakma zsűri jóvoltából Fejért képviselhette a Tündérszépek országos szépségverseny döntőjében, ahol a legszebb 22 hölgyet – köztük Nórát is – profibbnál profibb szakemberek készítették fel a mindent eldöntő pillanatra. Elég csak megemlítenünk Európa legszebbjének választott szépségkirálynőt, Kocsis Korinnát és mentortársait, a Magyarország Szépe címet 2018-ban elnyerő Szarvas Andreát és Eszenyi Eszter 2018-as BLife szépségkirálynőt, divatmodellt. A sárkeresztesi fiatal hölgy azóta is büszkén emlékszik vissza a szépségversenyre, ahol alig 20 évesen ugyan korona híján csak tapasztalattal gazdagodhatott, de mint mondta: „Az mindig megmarad nekem, hogy 2021-ben engem választottak Fejér megye legszebb lányának."

Pánczél Nórát mindig is érdekelte a szépségversenyek és a modellek világa, így jelentkezett a Tündérszépek versenyére, amely tökéletes ugródeszkának bizonyult számára.

Fotó: Bóka Balázs

Kezdjük az elején: Hogyan jutottál anno arra az elhatározásra, hogy jelentkezel a Tündérszépekre? Emlékszel még rá?

– Hát hogyne, minden pillanatára! Mindig is érdekelt ez a világ. Szeretek a mai napig nézni élő közvetítéseket szépségversenyekről, miközben óhatatlan az a gondolat kap el, hogy „Milyen jó és különleges érzés lehet ott állni a helyükben” – így volt ez akkoriban is és amikor szembe jött velem 2020-ban a felhívás, némi gondolkodás után elküldtem a jelentkezésemet. A családom is támogatott, főleg édesanyám.

Milyen jól tetted, hiszen egészen a döntőig meneteltél! Milyen tapasztalatokkal gazdagodtál, mit adott neked a szépségverseny?

– Első sorban önbizalomra tehettem szert. Megtisztelő volt, hogy eljutottam a döntőig, amit mind a szakmai zsűrinek, mind család, barátok és ismerősöknek köszönhetek, hisz az ő szavazataik nélkül nem sikerült volna, nem megfeledkezve a FEOL, valamint a Fejér Megyei Hírlap olvasóiról sem, akik végig támogattak. Sok pozitív és lelkesítő üzenetet kaptam akkoriban. Hálás vagyok mindenért! A Tündérszépek alatt sok-sok embert ismertem meg, valamint igazán jó kapcsolatokat sikerült kialakítani más versenyzőkkel is, van akivel például a mai napig tartjuk a kapcsolatot. Nem utolsó sorban pedig, apró betekintést nyertem ebbe a világba, milyen élőben átélni a felkészítő tábort, sminkesek, fodrászok és fotósok között, akik végtelen kedvességgel igyekeztek a legjobbat kihozni belőlem.

Ez már nem akármilyen ajánlólevél a jövő jelöltjeinek és milyen tanácsokkal látnád el őket?

– Önbizalom és önismeret építésre , új emberi kapcsolatok kialakítására plusz egy apró - vagy esetleg nagyobb - komfort zónán kívüli élményre ha valaki nyitott, akkor a jelentkezésnek nem is kell kérdésnek lennie. Tanács szempontjából a közhelyek mint, “légy önmagad” “ne félj megmutatni ki is vagy” értelmet nyernek, hisz a legfontosabb, hogy Te élvezed és neked legyen egy maradandó emlék. Nekem az volt, hisz láthatod a szobám falára is kikerültek a fotók, az újságcikkeket is nagy becsben tartom.

A Tündérszépek verseny után is voltak fotózásai, láthatóan Pánczél Nórát szereti a kamera.

Fotó: Szabó Sándor

Gyönyörűek, és mi történt a verseny után: voltak megkereséseid, vagy mélyebben elmerültél a szépségipar rejtelmeiben?

– Fotózások voltak, amiket nagy örömmel vállaltam, igazán sosem küzdöttem azért, hogy ebben az iparban helyezkedjek el, így szerencsére hiányérzetem nincs emiatt. De bárki akinek ilyesfajta célja vagy álma van, annak ez a verseny egy tökéletes ugródeszka. Azóta egyetemi tanulmányaimat kezdtem és rövid időn belül be is fejezem pénzügy-számvitel területen, mellette pedig munkaerő közvetítő cégnél HR Tanácsadóként dolgozok, amit nagyon élvezek, de nyugi, nem vagyok az a harapós HR-es!

Pánczél Nóra: Engem sok minden motivál, szeretem élvezni a természet szépségeit, imádok utazni és új helyeket felfedezni.

Fotó: Interjúalany

Ez látszik, hiszen teljesen kivirultnak tűnsz, mindig mosolyogsz, ami rám is átragad. Van esetleg köze ehhez a munkád mellett a szerelemnek is?

– A mai világban a párkeresés nem egyszerű. A szívem jelenleg a család, a barátok, a tanulmányaim és a munka iránt dobog, ezek teszik ki a mindennapjaimat, de természetesen átlag emberként hosszú távú célom nekem is egy saját szerető család.