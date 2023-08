A szemrevaló mátyásdombi szépséget nemrégiben Horvátországban járt, a Krk mesebeli szigetén pedig fantasztikus képek készültek róla .

– Radnai Zoltán tánctanár és fotográfus barátommal úgy döntöttünk csinálunk egy izgalmas tengerparti fotósorozatot – kezdte beszélgetésünket Dudás Patrícia, majd a részletekre is kitért:

A képek igazán tetszetősen sikerültek. Dudás Patrícia a habok között.

Fotó: Radnai Zoltán

– Zoli régóta tervezett egy ilyen tematikájú projektet és engem kért fel rá, hiszen a táncos szakmai kapcsolaton kívül a fotózásban is szoktunk közös dolgokat megvalósítani, így örömmel mondtam igent a felkérésére. Augusztus elején úticélunk a festői Krk volt Horvátország legnagyobb szigete. Nem indult zökkenőmentesen az utazás, mert eléggé rossz idő lett azon a héten és kérdéses volt, hogy megtudjuk-e valósítani a céljainkat. Szerencsére az első nap még ugyan borús volt az idő, de második nap már kisütött néha a nap is, így semmi nem állt útjában, hogy csodálatos képekkel gazdagodjunk – magyarázza – Először a Malinska nevű település tengerpartját céloztuk meg ahol a viharos Adriai tenger kitűnő hátteret biztosított a képeknek. Izgalmas kihívás volt számomra is egyensúlyozni a köveken, miközben néha beterített egy-egy nagyobb hullám. A második sorozat a festői Stara Baska sziklás tengerpartján készült, ahol fényes napsütésben és kellemes időben sikerült fantasztikus képeket alkotnunk. Fárasztó volt számunkra, de összességében az eredmény mindent megért.