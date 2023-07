Erről szavazott kedden a szervezet kongresszusa, amelyet a Fukuokában zajló világbajnokság helyszínén rendeztek. Az eseményen – amelyen beszédet mondott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – levetítettek egy imázsfilmet is, amelyen az új budapesti központ látványterveit csodálhatták meg a résztvevők.

A World Aquatics vezető testülete, a Bürö javaslatára elfogadott „költözésre” három nem szavazattal ellenétben mindenki igennel voksolt.

A kongresszus elején további nyolc évre megválasztott Husszein al-Musszalam elnök elmondta, nem köszönnek el teljesen a svájci Lausanne-tól, amely 1986 óta otthona a szövetségnek, például az alapítványnak továbbra is ott lesz a székhelye.

„Hálás vagyok a magyar kormánynak és a vizes sportok vezetőinek, hogy lehetőséget adnak és megértenek minket. Tudom, hogy segíteni fognak a világ bármely sportolójának, akik elmennek az új központba, ahol nem az elnöki irodát, hanem vizet, tökéletes edzőhelyszíneket fognak találni” – fogalmazott a sportvezető.

Szijjártó Péter egy elismerést is átvehetett a szövetség elnökétől, akivel aláírták az új központról szóló szerződést.

A miniszter a WA kongresszusán üdvözölte a döntést a szervezet budapesti költözéséről, és arról számolt be, hogy Magyarországon már most is két nemzetközi sportszövetségnek van központja, emellett tíz nemzetközi szervezetnek, amelyek közül nyolc az ENSZ-hez kötődik.

Aláhúzta:

a kormányzat kész 15 éven át ingyen biztosítani a helyszínt a Nemzetközi Úszószövetségnek, emellett adókedvezményeket és mentességet nyújtanak a szervezetnek, valamint kész megkezdeni az egyeztetéseket a szükséges infrastrukturális beruházásokról.

Beszédében a tárcavezető kétségtelennek nevezte, hogy „őrült időket” él ma a világ, hatalmas változások zajlanak az emberek mindennapi életében, és kétszer is teljesen a feje tetejére állt a globális rend, új korszak van születőben.

Szavai szerint ezt mi sem jelzi jobban, mint hogy a jelenleg is zajló 20. vizes világbajnokságot 2021-ben kellett volna megrendezni, viszont a koronavírus-járvány miatt Japán végül azt elhalasztotta, így tavaly rendkívüli vb-re került sor, amelynek Budapest lett a házigazdája.

Ezt megelőzően a szervezet 2015-ben felkérte Magyarországot, hogy biztosítson helyszínt 2017-ben az úszó-világbajnokságnak a visszalépését bejelentő Mexikó helyett, hazánk pedig igent mondott, és két év alatt végrehajtott minden szükséges előkészületet – emlékeztetett.

A lényeg, hogy végre itt vagyunk, túléltük a válságot, s készek vagyunk szembeszállni egy másikkal is

– fogalmazott.

Szijjártó Péter büszkeségét fejezte ki amiatt, hogy 2017 és 2022 után Magyarország 2027-ben is vizes világbajnokságot rendezhet, így tíz éven belül „mesterhármast” ér el. „Ezt örömmel tettük és tesszük, készek vagyunk bármilyen rendezvényt azonnal megtartani” – közölte.