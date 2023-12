A 127 perces életrajzi dráma rendezője Koltai Lajos, producere Lajos Tamás, Semmelweis Ignácot Vecsei H. Miklós alakítja.

Mellett játszik a filmben Nagy Katica, Gálffi László, Kovács Tamás, Lengyel Ferenc, Szűcs Nelli, Elek Ferenc, Kovács Lajos, Györgyi Anna, Csapó Attila, Znamenák István, Hajduk Károly, Simon Kornél, Mészáros Blanka és Kizlinger Lilla is. A film operatőre Nagy András volt, a forgatókönyvet Maruszki Balázs és Kormos Anett írta, a dramaturg Goda Kriszta, a látványtervező Pater Sparrow, a jelmeztervező Szakács Györgyi, a vágója pedig Kovács Zoltán volt, a zene Pacsay Attila munkája.

A Semmelweis című film világpremierjét a Nemzeti Filmintézet és a New York-i Liszt Intézet szervezte. Az alkotást a New York-i bemutató után a nyugati parton, a Los Angeles-i Magyar Filmfesztiválon is vetítették, Magyarországon november 30-án került országszerte a mozikba az InterCom forgalmazásában.