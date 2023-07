A tűzoltókat riasztották a kaposvári Gyakorló iskolába, mert keddre virradóra beomlott a tornaterem teteje. Öt gázpalackot kihoztak az épületből, áramtalanították és átvizsgálták a helyiségeket. A katasztrófavédelem mobil laborja is a helyszínre érkezett, és reggel is ott tartózkodtak. A lakók hajnalban gázszagot éreztek, ezért az E.ON szakemberei is a helyszínre siettek - írja a sonline.hu.

Kiderült: a nyári szünet alatt zajló felújítás miatt történhetett a baleset, éjszaka beomlott a tornacsarnok tetőszerkezete. A kár tetemes, a munkaügyi hatóság is vizsgálatot folytat.

A környéken élők hallották, hogy valami baj van. A környező társasházakban többen is hangos, furcsa zajra lettek figyelmesek hajnlaban.

– Hajnali három órakor hallottuk, hogy minden ropog, rotyog, mintha egy sugárhajtású repülőgép húzott volna el felettünk – mondta Király Lajos László. – Két részletben omlott össze a tető, mert utána olyan hangot hallottunk, mintha sódert borítottak volna le.

Egy másik férfi azt látta, hogy a felújítást végzők hétfőn már a kátránypapírt terítették le, és a tetőt borító kavicsot összehúzták középre. Úgy emlékezett, hogy 1980-ban épült a létesítmény, és nem zárta ki, hogy akár szerkezeti hibája is lehetett.

Az iskola előtt négy munkás üldögélt, akik nem tagadták, hogy a felújításon dolgoztak, de azt állították, hogy ők a laminált padlót szedték fel. A baleset okáról annyit jegyeztek meg, hogy a tető túl lehetett terhelve, de ehhez ők nem értenek.

A tető felújítását hétfőn fejezték be, utána rogyott meg.

A portál megkérdezte a rendőrséget, tőlük tudják, hogy kedden reggel a munkavédelmi hatóság szakemberei is megérkeztek, az ő vizsgálatuk dönti el, történt-e szabályszegés, ami eljárást vonhat maga után.

A balesetben senki sem sérült meg.