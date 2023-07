A megölt fiatal családját azóta nem hagyta nyugodni a fiuk rejtélyes halála, hogy eltemették. Édesanyja ahol csak tudta elmondta: fia jókedvűen ment aznap a barátjával születésnapot ünnepelni, kizárt, hogy öngyilkos lett és az is, hogy annyit igyon, hogy ilyen baleset érje. Gyanús volt az is, hogy a fia holttestén talpnyomok látszódtak, mint ahogy az is, hogy a vonatgázolás után teljesen sértetlen maradt a fiú arca.