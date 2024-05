A közleményben kiemelték:

a 24.hu állításaival szemben a hallgatók nem egy pénzügyi intézménnyel, hanem az új rendszer eredményeképpen az OTP, az Erste, az MBH Bank és a Gránit Bank hálózatában nyithatnak Diákhitel Számlát.

Emellett a Diákhitel Központ, ahogy eddig is, úgy a jövőben is az MFB égisze alatt fog működni, amely megbízható szervezeti hátteret biztosít a diákhitelezés számára – írták.

A diákhitelezés keretében mostanáig 500 milliárd forintot meghaladó értékben történt folyósítás több mint félmillió hallgató részére. A Diákhitel Zrt. alapítása óta a Magyar Fejlesztési Bank égisze alatt működik, ebben a jövőben sem lesz változás. Az új működési struktúra célja, hogy az MFB a hallgatói és képzési hitelrendszer működtetésével kapcsolatos, szerződésben rögzített feladatok végzésével járuljon hozzá a diákhitel céljainak megvalósításhoz, növelve a hatékonyságot, ezáltal költségmegtakarítást elérve.

Az intézmény szervezeti működésének átalakítása nem érinti a hiteltermékeket, változatlanul ugyanazokkal a feltételekkel igényelhetők a diákhitelek

– ismertette a Diákhitel Központ.

A közlemény szerint

az új struktúra költséghatékonyabb módon támogatja a hallgatói és képzési hitelrendszer működését, hozzájárulva a tanulmányaikat végzők költségeinek finanszírozásához.

Szintén ezzel a céllal vezette be 2023-ban a Diákhitel Központ a kedvezményes számlavezetés biztosítására a Diákhitel Számlát, amelynek megvalósítására nyílt pályázatot hirdetett a pénzintézetek számára. A sikerrel lefolytatott pályázat eredményeként egy sok tekintetben ingyenes, és minden elemében rendkívül kedvező feltételű folyószámla biztosítására nyílt lehetőség legalább a hitel több éves folyósítási időszakában. 2023. május 24-ig négy pénzintézettel, az Erste, Gránit, MBH és az OTP Bankkal született megállapodás a rendkívül kedvezményes számlacsomagok biztosítására - jelezték.

A diákhitelezés rendszere egy világszinten is elismert sikertörténet, amely minden olyan hallgatónak segítséget nyújt, aki anyagi gondjai miatt nem tudja megkezdeni vagy folytatni tanulmányait. 2024-ben is kedvezményes 7,99 százalékos kamattal igényelhető a szabadfelhasználású Diákhitel1, valamint a kamatmentes, önköltségre fordítható Diákhitel2. Ezt a segítséget a magyar állam továbbra is biztosítja mindenkinek, akinek szüksége van rá - közölte a Diákhitel Központ.

A Diákhitel Központ Zrt. felszólítja a 24.hu-t, hogy az érintett hallgatók érdekében viselkedjen felelősen, ne terjesszen valótlanságokat és fejezze be az álhírek terjesztését a diákhitelezésről

– fogalmaztak a közleményben.