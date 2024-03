A húsvéti nagybevásárlások során is pénzt és időt spórolhatnak a családok az online Árfigyelő használatával - hívta fel a figyelmet a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) pénteki közleményében.

A GVH által működtetett rendszerben január óta már 78 termékkategória összesen mintegy 2000 különböző élelmiszertermékének árait lehet napi szinten összehasonlítani. Az Árfigyelő kényelmi funkcióit használva, tudatos tervezéssel több ezer forintot spórolhatnak meg a magyar fogyasztók húsvétra készülődve

- közölte a versenyhatóság.

A közleményben felidézték: hét éve nem volt olyan alacsony az élelmiszer-infláció, mint 2024 februárjában. A célzott kormányzati intézkedések, a jegybanki lépések és a GVH versenyélénkítő beavatkozásai, köztük az online Árfigyelő rendszer együttesen hozzájárultak ahhoz, hogy 3,7 százalékra zuhant az éves alapon mért havi infláció a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint. Az élelmiszer-infláció még ennél is alacsonyabb, 2,2 százalékos volt 2024 második hónapjában, ami kimagasló csökkenést jelent a 2022. decemberi 44,8 százalékhoz képest.

A versenyhivatal jelezte azt is, hogy az Árfigyelőben megfigyelt termékkategóriák döntő többségében csökkentek az átlagárak.

Példaként említették, hogy a korábbi ársapkás termékek közül a tej mintegy 15 százalékkal, az étolaj csaknem 40 százalékkal, a búzafinomliszt, a tojás és burgonya pedig mintegy 50 százalékkal kerül kevesebbe a korábbi ársapkás átlagárakhoz képest az online Árfigyelő rendszer aktuális adatai alapján, de kapható olcsóbban sertéscomb és kristálycukor is. Hozzátették, hogy a termékkategóriák bővülésének köszönhetően már laktóz-, tejfehérje- és gluténmentes termékek is megtalálhatók az Árfigyelőben, így az előnyeit a speciális étrendet követők is kihasználhatják.

A húsvéti időszakban kiemelten fontos szempont az időspórolás is, az online Árfigyelő ebben szintén segítséget nyújt a fogyasztóknak. A rendszer indulása óta több kényelmi funkcióval is kiegészült, amelyek segítik a gyorsabb tervezést és a hatékonyabb bevásárlást

- idézte fel a GVH.

Az online Árfigyelő 2024-ben is folyamatosan elérhető a vásárlók számára, így továbbra is biztosítja az árak összehasonlíthatóságát és hozzájárul az árak kordában tartásához. Idén várható az Árfigyelő rendszer további funkcionális fejlesztése, illetve a megfigyelt termékkategóriák további bővítése - emelte ki a versenyhivatal.