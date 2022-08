A Datahouse adatai alapján júniusban is gyengébben zárt az autóimport a tavalyinál, bár előtte minden hónapban meghaladta a tavalyi értéket, így január elejétől számolva még 7 százalékos bővülésben van 2021 azonos időszakához képest. A közlemény az elmúlt hónapok csökkenését az árfolyamkörnyezettel magyarázza,

a forint gyengülése ugyanis emeli a külföldről behozott termékek árát. Közben az új autók piacán sem enyhül az áruhiány, és ez további drágulást okoz a beszerzési országokban

- tették hozzá.

A jóautók.hu a következő hónapokban sem számít fellendülésre, mert a piacot a hitelkamatok növekedése és az üzemanyagok árának alakulása ugyancsak visszafoghatja. Kedvez ugyanakkor a használt autók forgalmazásának, hogy új járművekből belföldön is hiány alakult ki, ráadásul a várakozási idő is egyre hosszabb. Aki nem vár akár egy évnél is többet, jobbára külföldről hozat kocsit magának - írták.

A közlemény a kilátások alapján a belföldi autópark további öregedésére számít.

A vásárlásra félretett összegből egyre öregebb, többet futott autót lehet majd venni,

miközben a behozatal jelentős részét már most is a 6-8 évnél idősebb autók alkotják. Éves szinten azt is elképzelhetőnek tartják, hogy a tavalyinál kevesebb használt személygépkocsit hoznak be Magyarországra, vagyis nem sikerül elérni a 132 ezres darabszámot.

