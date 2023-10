A TV2 sztárjának élete keserédes volt az elmúlt hetekben. A régóta dédelgetett álmát, a vitorláshajó jogosítványát megszerezte, de közben a férjével, a focista Egerszegi Tamással bejelentették válásukat. Azóta egyelőre nem árult el részleteket a magánéletéről Sydney Van Den Bosch, azonban azt bevallotta, hogy szoktak udvarlók próbálkozni a gyönyörű tévésnél – írja a Bors.

A meglepő bejelentés óta igazán elfoglalt Sydney, ugyanis ő is a táncparkettre fog lépni partnerével Ádám Csabával, a Dancing With The Stars című táncviadalon.