Az utolsó előtti Balmazújvárost fogadja a Videoton

A Balmazújváros együttesét még sohasem tudta legyőzni a Videoton FC, így ha az OTP Bank Liga NB I-es labdarúgó bajnokság 23. fordulóját sikerrel veszik a fehérváriak, sporttörténelmet írnak.

Mindössze kétszer találkozott egymással a Videoton FC és a Balmazújváros, a most futó pontvadászat eddigi két randevúján is 1–1-es döntetlenre zártak a csapatok. Vagyis a korábbi fehérvári tréner remekül felkészítette az újoncot a piros-kékek ellen, annak ellenére, hogy a Balmaz Kamilla-Gyógyfürdő FC az utolsó előtti a 12 csapatos bajnokságban. A DVTK felett aratott 4–1-es siker után újra hazai pályán, a felcsúti Pancho Arénában szerepel a Vidi, s nem lehet más célja a bajnoki címért robogó Nikolics-csapatnak, minthogy három pontot zsebeljen be a szombaton 17 órakor kezdődő összecsapáson. Újoncként erősen kezdett a Balmazújváros, majd visszaesett a teljesítménye, a 11. fordulótól azonban elkezdtek kapaszkodni a narancssárga-feketék. Legyőzték a Vasast, a DVTK-t, a Haladást, pontot szereztek a Puskás Akadémia, az Újpest és a Mezőkövesd ellen, miközben csak a Honvéddal szemben maradtak alul. Tavasszal a DVSC elleni 2–0-s siker, és a Paks elleni 0–0 alkalmával sem kaptak gólt, legutóbb azonban a Ferencváros 5–0-ra verte őket.

– A Videoton hasonló kvalitású csapat, mint a Ferencváros. Magyarország két legjobb csapatával játszunk egymás után bajnokit. Mit lehet ilyenkor várni?! Szükség lesz a játékosok jó mentalitására – fogalmazott a Balmazújváros trénere, Horváth Ferenc.

– Az utolsó harmada kezdődik a bajnokságnak. Hétről hétre egyre nehezebb mérkőzések jönnek, a Balmazújvárost is tisztelni kell, főleg annak tükrében, hogy már négy pontot elvett tőlünk. Ugyanakkor magabiztosan kell készülni ellenük – vélekedett a találkozó előtt Marko Nikolics, a Videoton vezetőedzője. – Nincsen gyenge csapat a bajnokságban, annak ellenére, hogy nyilvánvalóan kétszereplős a bajnoki címért vívott harc. Hinni kell magunkban és magabiztosan kell játszanunk. Természetesen a Balmaz-Kamilla ellen is szeretnénk megszerezni a három pontot. Messze van még a bajnokság vége, s matematikailag is a saját kezünkben van a sorsunk – mondta a szerb edző.