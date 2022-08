Az árfolyamváltozás miatt már egyre kevesebb esetben éri meg euróban vagy dollárban külföldről rendelni, így még több vásárló fordul a hazai internetes áruházak irányába. A hazai webshopokon erősödő igény jelentkezik az önfenntartó életmóddal kapcsolatos árucikkek iránt. Emellett most jött el az ideális pillanat a külpiacok felé való nyitásra is a hazai e-kereskedelemben – véli Surányi Ferenc webshop-szakértő, az M. I. Solution Kft. ügyvezetője.

Az orosz–ukrán háború és az árfolyamváltozások egyre kevésbé teszik kívánatossá a magyaroknak, hogy külföldi webáruházakból rendeljenek.

„Az euróban vagy dollárban történő vásárlások egyre drágábbak, ezért tapasztalataink szerint egyértelműen csökken a magyar vásárlók száma a külföldi webshopokban. Sok esetben már nem érdemes más pénznemben fizetni, ezért a vevők meggondolják, hogy a megnövekedett kiadások miatt honnan szerezzék be a termékeket. Csak hab a tortán, hogy tavaly óta áfát és vámkezelési díjat is kell fizetni bármilyen, az Unión kívülről online rendelt áru után, a csomag értékétől függetlenül. A tendenciát felismerve egyes magyar webshopok akciókkal is igyekeznek a vevőkörük kedvében járni. A talpon maradt webáruházak bővítik a választékot, és igazodnak az igényekhez” – mondta Surányi Ferenc, az M. I. Solution Kft. ügyvezetője és a magyar fejlesztésű mesterséges intelligencia szoftver fejlesztője.

A több mint száz hazai webáruház üzemeltetésében kulcsszerepet játszó szakértő arra is felfigyelt, hogy az elmúlt hetekben egyes termékkategóriák kifejezetten népszerűvé váltak.

Trendi az önfenntartás és az energiahatékony eszköz

„A vásárlási adatokból kitűnik, hogy a magyarok egyre nagyobb része foglalkozik az önfenntartás gondolatával. A webáruházak számára ez újabb kihívást jelent, de egyben nagyobb forgalmat is. Például a kertészettel foglalkozó webshopok termékei keresettebbek, a növények termesztéséhez, és az állattartáshoz szükséges eszközök, gépek piaca növekszik. A gazdák közül sokan kihasználják a modern technikai lehetőségeket, és figyelemmel kísérik a webáruházak kínálatát. Az önfenntartásra való törekvés miatt újra életbe lép a jó stratégia előnye, és a bővítés lehetősége” – nyilatkozta Surányi Ferenc, akinek startupja fejleszti a világ első webáruházra köthető mesterséges intelligencia szoftverét. A rendszer minden egyes látogatót elemez, és személyre szabottan kommunikál, így emberi beavatkozás nélkül segíti az érdeklődőt és ezen keresztül a webshop bevételnövekedéséhez is hozzájárul.

A webshop-szakértő úgy látja, hogy az energiatakarékos termékek piaca is nő, mivel ezekkel hosszú távon mindenki csökkentheti a kiadásait. A lakosság változtat az energiafelhasználásán, egyre költséghatékonyabb és környezetbarátabb megoldásokra törekszik. A webshopok növekedését az is segíti, hogy a Covid miatt nagyon sokan részesítik előnyben a futárszolgálattal történő házhozszállítást.

Sokat erősödhet a hazai e-kereskedelem

Míg a járványhelyzet alatt sosem látott forgalomról számolhattak be a hazai webáruházak, a háború hírére az év elején sokan visszafogták a vásárlásaikat. Ezek az igen erős ingadozások sajnos sok kisebb e-kereskedelmi vállalkozást rosszul érintettek, egyeseknek munkatársakat kellett elküldeniük vagy be is kellett zárniuk.

„Jól látható, hogy az e-kereskedelem erősen átalakulóban van. Míg egyes területek jelentős fejlődésen mennek át, addig más piacok jelentősen visszaestek, de összességében az e-kereskedelem – nagy ingadozások közepette, de erősen bővül.

További lehetőség a webshopok számára, hogy a környező országokba ugyanolyan szállítási költséggel tudják az árukat a vevőkhöz eljuttatni, mint belföldön. A pénzpiaci helyzet, az árfolyamváltozás kiváló lehetőséget teremt az exportálásra, így a külföldi piacra is szállító webshopok előnyösebb üzleti eredményt produkálhatnak. A szomszédos országok lakosságát is azok a hatások érintik, mint a magyarokat, így az igény kiszámítható. Az exportot óriási mértékben könnyíti a fordítószoftverek használata, ami lehetővé teszi, hogy a magyarul beszélő ügyintéző hatékonyan tudjon kommunikálni külföldi megrendelőkkel” – mondta Surányi Ferenc.

Borítóképünk illusztráció (Shutterstock)