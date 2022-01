A CES 2022 kiállításon bemutatott The Freestyle-on azonnal elérhető a streaming szolgáltatók kínálata, kiváló hangzással szólalnak meg a bulizós lejátszási listák és koncentrációt segítő hangulatvilágítást is rábízhatják a felhasználók. A készülék okoshangszóróként és a házimozi központjaként is különleges élményt biztosít, amelyet az előrendelők számára a termék mellé igényelhető stílusos tok és egy Galaxy Buds2 vezeték nélküli fülhallgató tehet még izgalmasabbá.

A kompakt készülék képes szinte bármilyen teret vetítőteremmé változtatni, ahol kiváló HDR minőségben jelennek meg a tartalmak. 360 fokos hangszóró szolgáltatja a zenét, s a The Freestyle fényárba is borítja a teret.



A csendesebb, mozis estéken ikonikus filmes pillanatok kerülhetnek a szoba bármelyik falára, vagy akár a plafonra is, az automatikus korrekciónak köszönhetően a kép szinte sosem lesz ferde. Az Autofókusz funkcióval a The Freestyle akár 100 colos méretben is tiszta és éles képet vetít szinte bármilyen felületre.



Az előkészületek minden korábbinál egyszerűbbek, elég felállítani a The Freestyle-t, kiválasztani a kívánt tartalmat, a beállításokat pedig az eszköz automatikusan elvégzi.

Amikor épp nem projektorként használják, a The Freestyle Háttér módban képes nyugtató jeleneteket, prizmás fényjátékot vagy akár a felhasználók saját fotóit is kivetíteni, így megalapozhatja a hangulatot a tanuláshoz, munkához vagy éppen a pihenéshez. A projektor számos okosfunkcióval érkezik, az intelligens kalibrálással a fal színe alapján korrigálja a kivetített kép színeit, a Bixby vagy más asszisztensek segítségével pedig hanggal is vezérelhető. A tévé vagy az okostelefon képernyője is könnyen tükrözhető a projektorra, s a Tizen rendszernek köszönhetően a tartalomszolgáltatók nagy része közvetlenül is elérhető.



Az egyszerűen személyre szabható The Freestyle mellé érkező különleges kiegészítőkkel a felhasználók még többet hozhatnak ki a projektorból. A The Freestyle működtethető külső akkumulátorról, az akkumulátortalp segítségével pedig a hosszabb filmek sem jelenthetnek akadályt, a projektor végig stabilan áll majd, és töltésre sem lesz szükség. A készüléket a felhasználók a lakás, az éppen aktuális buli, vagy a ruhatáruk hangulatához igazíthatják az egyedi, színes borításoknak köszönhetően. A tok segítségével pedig biztonságosan utazhatnak a készülékkel, amelyet akár a szabadban is használhatnak, így akár kempingezéskor is kiváló szórakozást biztosít.



A The Freestyle Magyarországon február 14-től lesz megvásárolható 369.900 forintos ajánlott fogyasztói áron. A hordozható projektor január 20-tól február 13. 23:59 óráig előrendelhető. Az előrendelők a The Freestyle-hoz tartozó tokot és egy Galaxy Buds2 vezeték nélküli fülhallgatót kapnak ráadásként.