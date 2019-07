Vállaltan radikális kutyamentők: Fejérben akciózott a „Szurkolók az állatokért”

Június 30-án messziről érkezett radikális aktivisták lepték meg a Gyári utcát a Szabó tanya környékén. Kultúrák találkozása volt ez a javából.

Az esetről a helybeliektől értesültünk, az információt a község polgármesteri hivatala és a rendőrség kommunikációs osztálya is megerősítette. Hovatovább a Szurkolók az állatkínzás ellen közösségi oldala szöveggel és képekkel is dokumentálta a szokatlan bevetést. Mint írják: civil bejelentésre érkeztek Szabadegyházára, hogy mostoha körülmények között tartott kutyákat szabadítsanak ki. A tanyasi környezetben aztán állításuk szerint több, chip nélküli, oltatlan, rövid láncon tartott kistestű kutyát találtak, akik, megítélésük szerint napok óta biztosan nem ettek, ittak. Száraz és sáros volt az összes tál körülöttük, vizük nem volt.

A Gyári utcai helyszínt felkeresve arról győződhettünk meg, hogy a kérdéses ingatlanon lakó közösség rendkívül egyszerű körülmények között élő tagjai nehezen értették meg, mi is történt velük valójában. Egyikük állítása szerint a kutyák rendesen kaptak enni és inni, ám körbenézve nem volt világos: hogyan, miből tudták volna akár egyetlen kutya rendszeres és kielégítő etetését is biztosítani.

Pofonok, kutyák

A szurkolók az állatkínzás ellen közösségi beszámolója szintén kitért arra, amit a helybeliek is rebesgettek: az akció során állítólag elcsattant egy-két pofon, továbbá öt kutyát az aktivisták magukkal vittek. Ezután a csapat egy részét a rendőrségen rabosították, és csak késő este engedték ki őket. A lapunknak megküldött rendőrségi tájékoztatás ezzel kapcsolatban így fogalmazott: – A „szurkolók az állatkínázás ellen” aktivistáinak szabadegyházi akcióján történtekkel kapcsolatban a Gárdonyi Rendőrkapitányság könnyű testi sértés vétsége miatt ismeretlen tettes ellen, továbbá lopás vétség gyanúja miatt négy személlyel szemben indított büntetőeljárást. A nyomozás érdekeire tekintettel további tájékoztatást nem áll módunkban adni.

„A legősibb ellentéteik is elsimulnak”

Telefonon sikerült elérnünk Kapin Richárdot, a közösségi oldal mögött álló nonprofit kft., a Szurkolók az állatokért ügyvezetőjét, aki készséggel megerősítette személyesen is beavatkozásuk tényét. Mint elmondta, mozgalmuk vállaltan radikális, ők ott igyekeznek segíteni, ahová a törvények nem érnek el. Ráadásul, ha állatvédelemről van szó, a legősibb ellentéteik is elsimulnak – persze időleg –, és az Újpest meg a Fradi szurkolói vállvetve vállalják akár a rabosítást is a megmentendő jószágokért. Mint megtudtuk, a szabadegyházai akcióban a Fradi, a Vidi és a Komárom szurkolói vettek részt.

Vezető képünk illusztráció!