Tollas barátaink: hogy a nyár könnyebb legyen

A velünk élő díszmadarakat épp úgy megviseli a nagy nyári meleg, mint minket. Ráadásul nekik esélyük sincs arra, hogy a kalitkán kívüli világban keressenek hűsítő menedéket a kánikula elől. Figyeljünk rájuk fokozottan!

Óvjuk, gondozzuk, frissítsük kalitkában élő kedvenceinket ebben a nagy hőségben! Sok madár veszti életét gondatlan gazdáik miatt, mert egész álló nap a napon hagyták őket, nem kaptak víz utánpótlást, elfelejtették levenni róluk a takarást vagy épp a klímaberendezés miatt betegedtek meg. Bizony szomorú történetek ezek, amelyekről azonban ritkán szerez tudomást bárki, hiszen ilyen esetekkel senki nem dicsekszik…

Íme néhány tanács, amellyel megkönnyíthetjük tollas barátaink életét a nyári időszakban: a díszmadár kalitkája olyan helyen legyen, ahol bármikor árnyékba húzódhat – akkor is, ha csak rövid időre, de néha oda süt a nap. Otthona huzatmentes és klímától nagyon távoli helyen legyen, a lakás kevésbé forgalmas pontján. Ezek az óvintézkedések épp olyan alapvetések, mint az, hogy mindig legyen friss vize az állatnak! Az itató rendszeres takarítása, tisztítása különösen fontos a nyári időszakban, amikor könnyebben algásodik, hamarabb szaporodnak el benne a baktériumok. A nagy nyári melegben egyes madárkák szeretnek pancsolni. Biztosítsunk nekik erre lehetőséget: egy tálca friss víz felüdülés lesz számukra. Ahogy az is, ha napjában legalább egyszer kiengedjük őt a lakásban (persze ehhez meg kell tanítani arra, hogyan térjen vissza kérésre a kalitkájába).

Aki teheti, időnként kiteheti madarát a szabad levegőre – teraszra, erkélyre, ablakba. De ezt is csak akkor tegye, amikor friss, kellemes, árnyékos idő van. Ha napoztatni szeretnénk, csak a kora reggeli időben tegyük, amikor még nincs túl nagy ereje a napnak, s akkor is csak rövid időre! Ha betartjuk ezeket az alapszabályokat, kedvencünk is könnyebben vészeli át a nyári hőséget!