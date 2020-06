Kötelező védőoltás: Eltérő időpontok és árak a megye településein

Számtalan eseménynek, programnak és kötelező eljárásnak is csúszott vagy törlődött az időpontja, amikor felütötte a fejét a koronavírus-járvány – ezek közé tartozik a kutyák kötelező veszettség elleni védőoltása is. Utánajártunk, mit kell tudni, illetve milyen időpontokhoz kell igazodni a megyei ebgazdáknak.

– Minden évben kötelező, és megyénként változó az eljárás ideje és ára a legjobb tudomásom szerint. Nálunk, itt Fejér megyében legtöbbször május hónapban szokott ez megtörténni, ez most el fog csúszni erre a hónapra – felelte lapunknak arra a kérdésre Jánosi István, a megye egyik állatorvosa, aki többek között Aba közigazgatási területén felel az ebek oltásáért, hogy alapvetően mit kell tudnunk a kutyaoltásról. Ami érdekesség, hogy az oltás ára változó megyénként, sőt akár városonként is.

– Nos, ez úgy működik, hogy a Magyar Állatorvosi Kamara ad egy ajánlatot minden megyére, azt pedig a mindenkori praktizáló állatorvos szabja meg, hogy milyen árat lő be. Ezt azonban nem kötelező elfogadniuk, csupán egy ajánlás. Ezért láthatjuk, hogy az oltás összege különböző lehet a településeken.

Az időpont csúszása tehát erre a hónapra tolódott a legtöbb településen, de van olyan, ahol már túlestek a kezeléseken. Ilyen például Zichyújfalu, ahol május 30-án végezték el a beavatkozásokat, az ár pedig 5500 forint volt ebenként. Előfordul, hogy a kamara összevezetéses eboltás megtartásához is hozzájárult – egy ilyen létrejött például Csókakő, Nagyveleg, Csákberény, Kincsesbánya, Söréd, Mór, Balinka és Magyaralmás között – , utóbbi öt településen már el is végezték az oltásokat, ám ha valaki esetleg nem tudta kedvencét elvinni, az sem probléma, hiszen minden település biztosít pótoltási lehetőséget is.

Szabadegyházán június 11-én kerül sor az ebek kötelező veszettség elleni védőoltására, június 13-án pedig a pótoltásra a helyi orvosi rendelőben. Sárosdon június 12. az új időpont, de két helyszínen és időpontban: a település polgármesteri hivatalának udvarán reggel 7 órától 9 óráig, majd a focipályán a 15 órától 17 óráig 5000 forintért végzik az oltást. Sárszentágotán úgy fogalmaztak: az oltás, féregtelenítés és pótoltás díja 5000 forint ebenként, a kiszállás díja 1000 forint, míg a chip 3500 forintba kerül kutyánként. Abán például három helyszínen is eboltás zajlik a héten, s érdekesség, hogy a kutya súlyához mérik az oltás árát: 10 kilóig 4400 forint, 11 és 25 kiló közötti ebet 4600 forintért, míg 25 kiló feletti kutyát 4800 forintért oltanak be.