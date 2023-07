- A nagy meleg valóban több odafigyelést igényel a menhelyes kutyák számára. Kollégáinkkal igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a kutyáink átvészeljék ezt a nagy hőséget - kezdte válaszát Szabóné Molnár Tamara, az Aska menhely koordinátora. Azt is kérdeztük, a hőség, a kánikula milyen plusz feladatokat ad az önkénteseknek? Hogyan tudnak segíteni a dolgozók az állatoknak, hogy könnyebben átvészeljék a hőségriadót? Megtudtuk, a kennelek oldalára például ilyenkor zöld árnyékolót tesznek, és van két nagy futtató, egy külön rész a menhelyen belül, ahová szintén árnyékolókat feszítettek ki. De már a jövőre is gondoltak, mikor négy darab fát ültettek el ugyanott, ha megnőnek, árnyékot biztosítanak majd az állatoknak.

- Természetesen folyamatosan figyelünk arra, hogy friss víz legyen mindenkinek. A vizeket naponta kétszer cseréljük. Ahova tudunk, tettünk be fürdetőket is, hogy aki szeret fürdeni, le tudja magát hűteni. Van sétáltatási lehetőség a délelőtti órákban 9-11 óra között, még a nagy meleg előtt. Mivel itt a nyári szünet, így egyre több diák érkezik sétáltatásra is és a közösségi szolgálat ledolgozására - tette hozzá a koordinátor.

Ugyanígy a Herosz állatotthonban is nagyon odafigyelnek az árnyékolásra, s a víz utánpótlására. - Elsősorban a dolgozóknak vannak plusz feladataik, főként a napi többszöri itatás miatt. A kutyák szeretnek az itatójukban megfürdeni is, így többször kell azt tölteni - mondta el kérdésünkre Krepsz Gyöngyi, az állatotthon vezetője. A sétákkal kapcsolatban elmondta, az időpontokon nem változtatnak, de ha nagy a hőség, akkor csak az udvarra viszik ki az állatokat. Figyelnek, ha sétára indulnak, többször legyen pihenő, mindig árnyékban, amikor meg is itatják a gondozott kutyusokat, akik természetesen a Herosznál sem maradnak ki a strandolós élményekből, nekik is vannak fürdetőik.

A hőségben jól esik a fürdő a kutyáknak is

Fotó: Bachkova Natalia/Shutterstock

Nem elég a kánikula, mindemellett itt van a kullancs, szúnyog és az örökös bolhaszezon is, ezekre is felkészültek. Krepsz Gyöngyi hangsúlyozza, a megelőzés a fontos, az állatok rendszeresen kapnak rácsepegtető oldatot, mellyel a külső élősködők ellen védik őket.

- Mivel a kutyák járnak ki sétálni, így mindenki havonta kap bolha és kullancs cseppet is. Mint az tapasztaltuk mi is az elmúlt években, egyre több a kullancs. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében , hogy a gondozásunkban lévő kutyákat megvédjük a kullancsok és bolhák ellen- ezt pedig már az ASKA koordinátora tette hozzá.

Végül felmerült a kérdés, vajon az örökbefogadási kedvet (hogy) befolyásolja a nyári szünet? - Mivel itt a nyár és nagyon sok család megy nyaralni, kirándulni, az örökbefogadáson ez észrevehető. De nem panaszkodunk, mert azért érdeklődő, látogató mindig érkezik hozzánk. Azért jönnek örökbe fogadni is. Még ha kevesebben is, de mi folyamatosan hirdetjük a kutyáinkat, hogy minél több leendő gazdihoz eljussanak a fényképek és információk a gazdira váró kutyáinkról! - válaszolta Szabóné Molnár Tamara.

Krepsz Gyöngyi arról számolt be, ilyenkor a kutyák örökbefogadása jobb, a macskáké a bejövő létszámhoz képest sajnos nagyon alacsony.