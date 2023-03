A VOKE (Lövölde u. 46.) művelődési ház ad otthont március 25-én, szombaton annak az évente visszatérő kiállításnak, melyen ezúttal is az egzotikus tájak, esőerdők hangulata elevenedik meg – a beköltöző papagájoknak köszönhetően. A papagáj kiállítás igazán színes, remek családi program, nem csak a kicsik örülnek a papagájokkal való találkozásnak, hanem szüleik, nagyszüleik is – árulta el a feol.hu-nak Molnár Lászlóné, a VOKE igazgatója. Hozzátette: a rendezvénynek az egyik legfontosabb küldetése a természettudatos gondolkodásra és felelős állattartásra nevelés, melynek egyik útja a kis állatok ez esetben a papagájok sokféleségének megismertetése és megszerettetése elsősorban a gyerekekkel. Megtapasztalhatják test közelből, hogy bizony az állattartás sok örömmel, de felelősséggel is jár. Láthatják, hogy legyen akármilyen kicsi élőlény annak is szüksége van gondoskodásra, szeretetre, törődésre.

Papagájt sokan tartanak otthon, díszállatként is tartják ezeket a különleges madarakat. Ám a háztartásokban előforduló állatok általában kisebbek és kevésbé látványosak, mint azok a fajtársaik, akiket a kiállítás alkalmával láthatnak az érdeklődők. Így pedig a természet csodálatos világának egy darabkáját figyelhetik meg a látogatók a VOKE falai között. A kiállításon több mint harminc faj csodálható meg, többek közt lesznek nimfák, hullámos papagájok, baraband, pennant papagájok, de felfedezhetünk különleges, érdekes, színpompás példányokat is, mint a zöld szárnyú ara, rozella, rózsa kakadu, nemes és jákó papagáj. De egy igazi ritkaság, egy maluken kakadu is érkezik Székesfehévárra.