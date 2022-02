A Székesfehérvár-Sukoró telephelyen működő Vadmadárkórház tavaly ünnepelte alapításának 25. évfordulóját. A tegnapi sajtónyilvános eseményen tapasztalataikról és élményeikről meséltek. – 2021 örömteli, mégis nehéz volt. Rekordokat döntöttünk, ami a sérült vagy elárvult madarak begyűjtését és azok visszaengedését a természetbe illeti. 500 és 600 darab madár közé tehető az a szám, ami egy év alatt a kórházunkba érkezett. Ez tavaly megduplázódott és 1138-ra dagadt, ami két okból számít különlegesnek, egyrészről több mint a fele fióka volt, másrészről pedig idén hozták be a legkülönfélébb madárfajokat. Ami megnehezítette a dolgunkat, akárcsak mindenki másét, az a koronavírus, rengeteg támogatót elvesztettünk. Sérült és ellátásra szoruló madarak pedig továbbra is voltak, sőt. Szerencsére ezt is átvészeltük, hála az önkénteseinknek, az új és az időközben kitartott támogatóinknak. Nélkülük biztosan nem tudtuk volna a behozott madarak 51 százalékát visszaengedni természetes közegükbe. Ez az arány nemzetközi viszonylatban is igen magasnak számít. Általában 47-48 százalékukat tudják csak útjukra bocsátani – mondja a kórház vezetője.

Majd szó esett Kázmérról, a „kitehetetlen” gólyáról, aki még fióka korában került a gondozásuk alá. Felnevelése után azonban nem szeretett volna távozni. Az állatorvos mosolyogva mesélte, hogy kétszer is megkísérelték elengedni a madarat, de az néhány nap múlva mindig visszament. Gyakran jelentették nekik a Velencei-tó környéki lakosok, hogy látták a településeken. Sukorón külön táblák jelzik, hogy vigyázzanak az arra járók, mert Kázmér előszeretettel visszajár a községbe.

Végül az egyik önkéntes munkatársuk, Horváth Hella az Ezrek a Vadmadárkórházért névre hallgató kezdeményezésükről szólt néhány szót. – A vírushelyzet miatt nagyon nehéz helyzetbe került a Vadmadárkórház. A madarak ellátása, a kezelések, a műtétek és gyógyszerek beszerzése nem lehetnek bizonytalanok, így megszerveztük ezt a támogatói csoportot, akik amellett, hogy mindezek meglétében segítenek, még terjesztik is munkánk hírét, növelik ismertségét – hangzott el Helgától.