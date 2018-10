Ergonómia a hatékonyságért

Akárki akármit mond, mivel életünk egy részét munkahelyünkön töltjük, elengedhetetlen a megfelelően kialakított környezet. Ez persze nemcsak a jó hangulathoz szükséges eszközöket, dekorációkat, de a kényelmes, egészségi szempontból optimális bútorokat is jelenti.

Unalomig hangoztatott téma, mégis fontos minden alkalommal felhívni a figyelmet arra, hogy az ülőmunkát végzők legalább óránként egyszer álljanak fel székükből, és alaposan mozgassák át testrészeiket. Ugyanígy az állómunkát végzők is tartsanak ülőpihenőt, hiszen az így végzett munka szintén egészségügyi gondokat okozhat (növeli a visszeresség és a lábproblémák valószínűségét). Bárhogyan is dolgozunk, mindkét verzióra igaz: gyakran váltogassuk testhelyzetünket, vagy ha tudunk, iktassunk be rövid sétákat. Mindemellett bútorainkra, használt eszközeinkre is figyeljünk!

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ha képernyő előtt ülünk, monitorunk legyen stabil, villódzásmentes, azon ne tükröződjön semmi zavaró elem, az eszközt pedig egy külön polcon vagy asztalon helyezzük el, szemmagasságban. A munkaszék – a képernyőhöz hasonlóan – legyen állítható, mégis stabil. A testhez állíthatóságot egy rögzíthető háttámla segítheti. Beállításához kis erőkifejtésre legyen csak szükségünk, valamint a szék rendelkezzen karfával is. Billentyűzetünk akkor a legjobb, ha az külön van a többi munkaeszköztől (tehát nem a laptopunk klaviatúráját használjuk), illetve dönthető és van elég hely a csukló megtartásához.

Igény esetén külön csuklótámaszt is alkalmazhatunk az egészségesebb használat érdekében! Az egér a billentyűzettel azonos szinten, ahhoz közel legyen, hogy ne kelljen nagyokat mozdulni. Az egeret nem szorítjuk! S hogy minden stimmeljen: munkafelületünk legyen elég nagy, hogy azon minden elférjen, valamint törekedjünk arra, hogy ne verje vissza a fényt! Mindezt egészségünk érdekében.