A lovasberényi Róna József Művelődési Ház udvarán ismét egy különleges dekoráció­val készülnek az ünnepekre.

– A halloweeni dekoráció sikere után nem volt kérdés, hogy karácsonyi díszbe is öltöztessük az udvart – mondta el Fülöp-Weigler Bettina, a helyi művelődési ház vezetője, aki körbekalauzolt a mesevilágban:

A fényeket akkor kapcsolják be, amikor lemegy a nap Fotó: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

– Található itt az udvaron egy kisvonat, ami boldog karácsonyt kíván a lovasberényieknek, s közben fotópont is egyben, hiszen van egy kis vagonja, amibe beleülhetnek a gyerekek. Az adventi koszorút Miklósné Stettler Nóra, helyi virágkötő készítette, s ő adta csupa szívvel a településnek. Van egy világító rénszarvas és a Mikulásnak berendezett szoba is. Ez utóbbi már tavaly is itt volt – tette hozzá Bettina, ahogy azt is:

– Sokan ellátogattak ide már az elmúlt napokban, hogy személyesen nézzék meg a karácsonyi mesék ihlette udvart, de továbbra is várjuk a helyi és a környékbeli látogatókat – tette hozzá a művelődési ház vezetője, aki kollégáival több héten át készült az adventi dekorációkkal, melyeket két nap alatt tettek ki az első advent előtt.

– Ebben segítségemre volt Bokor Tímea, Bori Róbert és Fülöp Ferenc – emelte ki. Lovasberényben is minden vasárnap lesz gyertyagyújtás karácsonyig, ekkor is érdemes eljönni ide megcsodálni a hangulatos dekorációkat.