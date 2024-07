Az intézményt fenntartó Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat korábban is élt már ezzel a pályázati lehetőséggel, így kapott az óvoda hűtő-fűtő klímaberendezéseket és napelemeket is telepítettek az épület tetejére. Ezúttal újabb támogatást nyertek, amiből az utcafronti oldalon cserélik ki a nyílászárókat. – Az épület ugyan nem régi, ám sajnos az eredetileg beépített, fakeretes ablakok alsó része több helyen annyira elrohadt, hogy befolyt a víz a helyiségekbe. Ezeket cseréljük most le famintás, de műanyag ablakokra, többek között a tornateremben, a nevelői szobában és a folyosón – mondta el kérdésünkre Metzgerné Speier Katalin, az óvoda vezetője, aki azt is hozzátette, nem kicsi ablakokról, hanem több táblából álló, nagy ablakblokkokról van szó.

Ilyen nagy ablakblokkokat is cserélni kellett

Forrás: Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat

Az ablakcserére több mint 9 millió forintot költhet az óvoda. A munka már megkezdődött és mire a kicsik a nyári szünetet követően, július végén visszatérnek az épületbe, bőven be is fejeződik. A négy csoportban ősszel 105 kisgyermek kezdi meg a nevelési évet, közöttük mintegy harmincan most kezdik az óvodát.