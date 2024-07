Bognár Mária most is lendületben van, s fáradhatatlanul szervezi a jubileumi bált

Forrás: Bognár Mária Facebook oldala

A húszéves jubileumra készülve a szervezők szeretnék emlékezetessé tenni a kerek évfordulót, ezért olyan kiemelkedő előadóművészt hívtak meg, mint Mészáros János Elek Simándy József-díjas és Szenes Iván művészeti díjas opera-, nóta- és táncdalénekes. Míg a bál zenésze pedig Kovács Misi lesz.

Az ünnepi rendezvényre díszvendéget is várnak, Horváth Évát, az 1977-es 152. füredi Anna-bál szépét. Hogy miért pont őt, annak egyszerű a magyarázata: az egykori bálkirálynő, aki jelenleg a csodás, reformkori hangulatát is őrző Balatonfüreden él, szoros szálakkal kötődik Székesfehérvárhoz. Éva, aki 17 évesen lett az ország legismertebb és legnagyobb hagyománnyal rendelkező báljának a szépe, Fehérváron született, itt tanult a Béke Téri Általános Iskolában (ma Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola), majd a Vasvári Pál Gimnáziumban. Ezt követően Forster Ibolyánál kozmetikusnak tanult, s foglalkozásával is a szépség szolgálatába állt egy életre. Fehérváriak voltak a szülei, nagy- és dédszülei. Sok időt töltött szeretett nagymamájánál, Dömök Katalinnál, akinek a háza a Felsővárosban volt a Malom utca 6-ban, az épületnek a helyén ma a Táncház áll.

– Örömmel vállaltam a felkérést – mondja meghatottan Horváth Éva. – Hiszem, hogy a nő szépsége belülről fakad, és ez a szépség, a kisugárzás az évek múlásával is megmaradhat, példa rá a 86 éves Jane Fonda, aki a mai napig is ragyog. Én a természetes női szépség híve vagyok, amit az évek során sporttal, odafigyeléssel, ápoltsággal meg lehet őrizni. Ez a hitvallásom, ezt szeretném a fehérvári bálon is képviselni. Biztos vagyok abban, hogy az ott megjelenő hölgyek közül sokan lesznek érdemesek az „örök Anna”, a szépkorúak szépe címére. Bizonyára nehéz lesz a döntés. Kívánom, hogy mindenki érezze jól magát! Szeretném, ha az „örök Annák bálja” a 20. évforduló után még sokáig fennmaradna. Elviszem Fehérvárra a féltve őrzött báli relikviám, az aranyalmám, vele együtt jelképesen az Anna-bálok nagy hagyományát, magyar történelemben gyökerező szellemiségét is.