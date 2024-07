Egy tál meleg étel 28 perce

Élelmiszerfelesleg ellen indult csoport Bakonycsernyén

Túl sokat főztem névvel indult egy új közösségi csoport a nagyközségben. A még csak most alakuló közösségben élelmiszereket, akár kifejezetten kész ételeket is csereberélhetnek, hogy semmi ne vesszen kárba. A terv az, hogy maradnak is ennél a profilnál, vagyis más termékeket, szolgáltatásokat tilos ott osztani.

Palocsai Jenő Palocsai Jenő

Ha még csak közeleg, akkor egészen biztosan jó még, de ha tudjuk, hogy nem fogy el időben, itt hasznosulhat Fotó: Admin

A „Túl sokat főztem-Bakonycsernye” csoport a nagyközség háztartásaiban felhalmozódó már szükségtelen élelmiszerek elajándékozására, illetve felajánlására jött létre. Ez egy ingyenes csoport, melynek szigorú szabályzata is van. A betartandó dolgok között ott van, hogy légy udvarias, és hogy a csoport élelmiszer felajánlásra van, vagyis egyéb tárgyak, szolgáltatások meghirdetése tilos, ahogy az sem elfogadható, ha valaki pénzt kér vagy üzletel az oldalon. Az étel kényes dolog, úgy elkészítés, tisztaság és minőség szempontból, ezért erre több szabályt is megalkottak. – Figyelj a minőségre! Csak olyan élelmiszert hirdess meg, amit te is elfogyasztanál. Rohadt, penészes, emberi fogyasztásra alkalmatlan ételt ne kínálj másnak. Emellett ha tudsz, mellékelj képet, és a leírásban kérlek tüntesd fel mikor szedted/főzted/vásároltad a felkínált élelmiszert, ha tudsz pontos lejárati dátumot azt is, mert fontos, hogy vigyázzunk egymás egészségére – sorakoznak a praktikus és egyben szigorú szabályok, melyekből az is kiderül, hogy nincs “stoppolás”, és hogy nem a jelentkezési sorrend dönt, hanem a felajánló. A csoportban tilos a trágárság, személyeskedés, nem megfelelő hangnem, és még nem is történt ilyesmi, viszont felajánlások már vannak, így pudingok, lejárati dátumhoz közelítő konzervek és frissen szedett kisebb tál körte már megjelent a kínálatban. Az sem nagy baj, ha valaki nem tud elmenni az ételért, mert keresnek megoldást arra is. – Ha idősebb, illetve mozgásában korlátozott ember ajánl fel, vagy éppen kér élelmiszert és a másik fél sem tud segíteni neki az eljuttatásban, jelezzék az adott bejegyzés alatt a csoportban nyugodtan, hátha valaki tud segíteni mert épp arra jár – fogalmaz az adminisztrátor. Talán majd csak akkor jönnek a töltött káposzták és a mákos gubák, ha már kialakult egy egymásban bízó közösség Bakonycsernyén.

