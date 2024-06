A Vízivárosi Kölyök Juniálist 2014-ben a LISZI-vel közösen hívták életre azért, hogy a városrészben élő gyerekek, családok együtt tölthessenek egy jó hangulatú, játékos napot a nyári vakáció elején. Idén új helyre, a Zöldfa térre költözött a program, ami kellemes, árnyékos környezetet biztosított a nagy melegben.

Fotó: ÖKK/Kiss László

A juniális hagyományosan a Pitypang zenekar koncertjével kezdődött, majd Horváth Miklósné önkormányzati képviselő köszöntötte a megjelenteket. A rendezvényen ezúttal is több városi szolgáltató volt jelen, így pl. a Széphő Zrt., amely kvízjátékokkal, apró ajándékokkal kedveskedett a gyerekeknek, a Depónia Nonprofit Kft., amely a szelektív és a biológiai hulladékgyűjtést magyarázó játékokkal, szelfi fallal készült, de elhozta népszerű kabalafiguráját is. Akik akarták, megnézhették a Városgondnokság egyik fűnyíró traktorát, de a vállalkozó szelleműek felmérhették KRESZ ismereteiket is, illetve az óvodások tízpróbán bizonyíthatták rátermettségüket.