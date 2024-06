Színvonalas műsorral emlékeztek Gyóni Géza születésének 140., halálának 107. évfordulójára hétfő délután a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház udvarán, ahol a költő szobra látható. A megemlékezésen Nagy Bendek szobrászművész, a szobor alkotója mondott köszöntő beszédet, felidézve azt a folyamatot, amely a szobor elkészültéhez vezette őt. Mint mondta, sok verset olvas, de Gyóni Géza nevével akkor találkozott először, mikor felkérték őt a szobor elkészítésére; akkor kezdte olvasni a verseit. Nagy Benedek azt is elmesélte, kiről mintázta a szobor ruházatát. – Az anyai nagyapám első világháborús katona volt, hadikovács volt a fronton, ahol Gyóni is harcolt. A háború alatt többször járt itthon, s készültek róla fényképek. Amikor a szobrot készítettem, az ő fényképeit néztem. A sapka például egy az egyben az anyai nagyapám katonasapkájának mása, mint ahogy a bokatekerős bakancs is. A szobor testtartása mindazt a megpróbáltatást idézi, melyet Gyóni Géza átélt a fronton, például mikor derékig levetkőzve, hóban, fagyban csináltatták velük az utat. Ekkor írta a Csak egy éjszakára című híres versét is – mondta el Nagy Bendek szobrászművész.

Jabukek Tiborné, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház igazgatója emlékbeszédében Márai Sándor szavai nyomán a háború iszonyatáról és következményeiről beszélt, kiemelve, hogy segíteni és támogatni kell a bajban lévőket, előbb azonban az embernek saját magát kell rendbe tennie, hogy aztán segíteni és adni tudjon a szükséget szenvedőknek. Beszéde egyszerre volt tiszteletadás Gyóni Géza emléke előtt, s iránymutatás a világban és körülöttünk zajló háborús eseményekre.

A megemlékezést énekszó és gitárjáték, valamint Gyóni Géza-versfelolvasások kísérték, melyet követően a résztvevők koszorút helyeztek el a költő szobránál.