– Aranyérmet nyert a mindenki által ismert labdarúgó csapat, akik később azzal váltak híressé, hogy otthonukban 6-3-ra verték az addig veretlen angol válogatottat. Azóta is Puskás Ferenc a világon a legismertebb magyar ember. Nagyszerű úszónőnk volt Szőke Katalin, Gyenge Valéria, Székely Éva, Littomeritzky Mária és a Novák testvérek, Éva és Ilona. Méltán büszkék vagyunk az öttusa csapatra is, Szondy Istvánra, Benedek Gáborra és Kovácsi Aladárra. Helsinkiben a birkózók is kitettek magukért, hiszen Hódos Imre és Szilvásy Miklós is győzedelmeskedett. Végül hangozzék el Takács Károly neve, aki fantasztikus sportlövő teljesítményével megvédte 1948-ban szerzett olimpiai bajnoki címét. Köszönet mindazoknak, akik részesei voltak ennek a történelmi sikernek, és gratuláció a Magyar Örökség-díjhoz! Az ő örökségük örökre velünk marad és továbbra is inspirálja a jövő generációit!

Schmitt Pál mondta el Helsinki hőseinek laudációját

Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap

Az oklevelen a következő szöveg olvasható: „A Magyarországért Alapítvány kurátorai úgy határoztak, jeles bizottságot kérnek fel arra a célra, hogy együtt munkálkodva a Magyar Szellem Láthatatlan Múzeumát létrehozzák. A Magyar Örökség és Európa Egyesület által ezen szándék szellemében megerősített bizottság 2024. június 22-én a Ráday Ház dísztermében tartott díjátadó ünnepségen kinyilvánítja, hogy az arra méltó 1952-es Helsinki olimpiai csapat kiemelkedő teljesítménye Magyar Örökség, amiről ezen oklevél bizonyságot tesz. Az 1952-es Helsinki olimpiai csapat nevét az Aranykönyv őrzi.”

Ezek után történt az, amit valljuk be, Fejér vármegyéből érkező tudósítóként nem tudunk értelmezni. A díjat ugyanis a kuratórium tagja, Novotny Zoltán nem annak a Kű Lajosnak adta át, aki a székesfehérvári Aranycsapat Alapítvány elnökeként az 1952-es ötkarikás játékok tiszteletére avatott emlékmű megálmodója, szervező munkájával megvalósítója, a Helsinki Olimpia örökségének, szellemiségének ébren tartója, a díjazásra vonatkozó kezdeményezésnek lelke, mozgatórúgója volt. Nem az vette át az oklevelet, aki két éve minden idejét és energiáját az ügynek szentelte, hanem – nyilván hivatalból – Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke. Akit az Aranycsapat Alapítvány többször és hiába hívott Székesfehérvárra, hogy legalább egy koszorúzás erejéig látogassa meg az 1952-es Helsinki Olimpia tiszteletére emelt alkotást.