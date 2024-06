Az időjárás kiválóbb nem is lehetett volna a Józsa Imre, Hankó Attila és Tóth István emlékére megrendezett 2024. évi horgászversenyen. Alcsútdoboz és Tabajd között helyezkedik el a Sóderos elnevezésű mesterséges horgásztó, festői szépségű környezetben. A Vál-völgyet átszelő főúttól alig nagyobb kőhajításnyira fekvő tavacskát állítólag kő- vagy kavicsbányaként kezdték mélyíteni, ám gyorsan és tartósan megtelt vízzel, ezért felhagytak a bányászással, majd birtokba vették az ősi, férfi-szenvedélyt űző horgászok egyesületi formában, mesélték el a horgászegyesület tagjai. A szervezet népszerű, mindig csatlakoznak újak is a régiekhez, jelenleg ötvenhat tagjuk van, Alcsútdobozról, Tabajdról, Felcsútról. Az elnök Tranker Tamás, az alelnök Nagy Attila, s a titkáruk Tulipán Szilvia, aki maga is horgászik kisgyermekkora óta. Édesapjával tartott már óvodás korától a bicskei tóra, hivatalos engedélye volt, amikortól csak lehetett. Családanyaként is hódol e hobbinak, nem utolsósorban a természet szeretete miatt. A gondos adminisztráció a vállalt feladata a Toldinál, ez a mostani versenyen is kiviláglott. A méréseknél is az ő végső jóváhagyását követően kerülnek a jegyzőkönyvekbe az eredmények.

A művészek zsákmányát is lemérték, majd visszaengedték a tóba a szabályok szerint. Straub Dezső, Trokán Péter és Vikidál Gyula a Sóderosban

Fotó: Zsohár Melinda / Fejér Megyei Hírlap

A színészek Sóderos-béli versenye vagy húsz évre nyúlik vissza, meséli Nagy Attila alelnök, személyes kapcsolat, barátság révén indult. Hankó Attila, a színészek horgászválogatott tagjaként lelt rá a Sóderosra, aztán követték őt a többiek. Sajnos, Hankó tragikusan fiatalon hunyt el egy balesetben, s nincs közöttünk Józsa Imre színművész és Tóth István, a Balzer Kft. egyik korábbi vezetője sem, akiknek az emlékére szentelték az idei versenyt. Felsorolni is hosszú lenne, ki mindenki fordult meg a Sóderosban, Bodrogi Gyula is többször horgászott itt, s Reviczky Gábort is visszavárják az ismert helyre. A tóban ponty, dévér, kárász, keszeg, amur tenyészik, telepítettek természetesen, s a szaporulatuk. Vannak ragadozók, harcsa, csuka, süllő is, de ezúttal rablókra nem, csak békés halak kifogására vonatkozott a versenykiírás. Aki ért hozzá, tudja, mit jelent a mondás: azokat másként kell…