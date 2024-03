Még van egy hét a húsvétig, de a Mindenkor Segítő Szűz Mária városában már az utca is ünnepi díszbe öltözött. A parkoló fái még nem is virágoztak, és máris termőre fordultak, hiszen hímestojások tucatjai lógnak a nemrég még élettelennek tűnő ágakon. Láthatóan az egyre hosszabb fűben is járt a húsvéti nyúl, így ott is van egy fészekalja nyuszitojás.

Fotó: Sinkó Viktória / Feol.hu

Ezt az apró, ám annál kedvesebb csodát a Bodajki Foltvarró Kör és a Kötő-Horgoló csoport tagjainak köszönheti a város lakossága.