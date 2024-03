Egy kis műsorral és természetesen némi finomsággal is készült a Gárdonyi Nyugdíjasok Baráti Köre március 26-án, kedden kora délután a Posta utcai óvodából érkező gyerekeknek. Az ebéd utáni alvás után frissen hallgathatták meg a kicsik a meséket, akiket bábelőadás is várt a Nemzedékek Házában.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH

Lévai Imre, a Gárdonyi Nyugdíjasok Baráti Köre vezetője a feol.hu-nak elmondta: hetedik éve működik a kör, amely karácsonykor és húsvétkor is készül a gyerekeknek, lakosoknak ünnepi műsorral. Az óvodások a kedvességet maguk is viszonozták, ugyanis ők is készültek kis műsorral vendéglátóiknak. Sőt, élő nyuszit és csirkét is nézegethettek, simogathattak a gyerekek e keddi délutánon, így alapozva meg a hangulatot a hétvégi ünnepekre.

Fotó: S. Töttő Rita / FMH