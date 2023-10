Október 19-én, délután 16 órakor egy igazán egyedi és különleges kiállításmegnyitón vehettek részt az érdeklődők a maroshegyi Gárdonyi Géza művházban. Nyitrai Viktória és Krausz Evelin közös kiállítása mondhatni interaktív módon próbálta közelebb hozni a látogatókat a tetoválásokhoz. Egyrészt ugyanis megtekinthetők voltak különböző rajzok, festmények és korábban készített tetoválásokat, másrészt pedig a tetoválás folyamatát is végig nézhették a jelenlévők. A modell, Futterer Judit a művház szakmai megvalósítója, valamint pályázati referense, akin bemutatták a folyamatokat maga is kedveli a tetoválásokat, sőt teste több helyén is vannak már.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Ugyan a tetoválás menetét csak a megnyitó során láthattak az érdeklődők, a kiállítás többi része november 17-ig megtekinthető.