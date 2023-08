A helyi lakosok közösségi oldalán számoltak be az esetről, ahol egyikük elmondta, hogy közvetlenül az E.ON-al beszélve értesült a problémáról. Az áramszolgáltató szerint a hiba 11:05-kor keletkezett, és a javítás akár több órát is igénybe vehet. A feol.hu azonnal kapcsolatba lépett az áramszolgáltatóval, hogy pontos információkat szerezzen az esetről és annak várható időtartamáról. A választ azonnal közzétesszük, amint megérkezik. Addig is kérjük a lakosokat, hogy legyenek türelmesek és készüljenek fel a hosszabb áramkimaradásra.