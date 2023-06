Június 29-én, délelőtt kilenc órakor ült össze a megyei önkormányzat vezetése a vármegyeháza dísztermében 16 fővel. Összesen 12 előterjesztést kellett megvitatni, köztük olyan fontos témákat, mint az FVÖ költségvetésének módosítása,

De olyan technikai jellegű dolgokról is döntöttek, mint a 2023-as év II. félévének ülésrendje, vagy éppen a falu- és tanyagondnoki képzés szervezése.

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. évi tevékenységével kapcsolatban Magosi Lajos tűzoltó ezredes, vagyis az igazgató tartott tájékoztatást. A mentőszolgálat, azaz az OMSZ KDRM Fejér Vármegyei Kirendeltségének előző évről szóló beszámolóját Pápai Imre István vezető mentőtiszt készítette el és tárta a közgyűlés tagjai elé.

Molnár István a Magyar Közút NZrt. Fejér Vármegyei Igazgatóságának eredményeit tolmácsolta a megyei önkormányzat tagjainak. Az igazgató elmondta azt is, hogy a helyi közutak hossza közel 184 ezer kilométer. Az országos közutak hossza több mint 32 ezer kilométer, és ebből csak Fejér vármegyében a helyi közutak hossza 6 ezer 685 kilométer, a Magyar Közút Nonprofit ZRt. Fejér Vármegyei Igazgatóságának kezelésében lévő országos közúthálózat hossza 1342 kilométer.

A legtöbb kényes kérdést felvető téma a Fejér vármegye 2022. évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló volt, melynek előterjesztője Szabó Vendel rendőr ezredes, rendőr főtanácsos, vármegyei rendőrfőkapitány volt. A kapitány beszélt arról, hogy 2022 a veszélyhelyzetet éve volt, a járvány, a háború és a gazdasági válság miatt, de szó esett arról, hogy a bűnügyi helyzet romló statisztikákat mutat és ezen számok mögött elsősorban a két megyei jogú városban, Székesfehérváron és Dunaújvárosban történő események vannak. Pozitív példákkal is szolgálhatott a megyei kapitány, ugyanis Móron és Bicskén csökkent a bűncselekmények száma.

– Abban a statisztikában nincs elmozdulás a korábbi éveket tekintve, hogy 2022-ben is 3 emberölés történt, ám ebből egy is sok, ezért arra buzdítom a kollégákat is, hogy ezekben az esetekben nem lehetünk elégedettek, csakis a 100 százalékos felderítéssel. A kábítószer elleni küzdelemben is rendkívül fontosnak tartom a hatékony fellépést, ahogy azt is, hogy a lakosság bízzon bennünk.

Mint kiderült, az embercsempészet is emelkedő tendenciát mutat, és a kábítószer-terjesztés és -visszaélés vonatkozásában sem javulnak a mutatók. Viszont a kapitány beszámolójában az áll, hogy közlekedési balesetek tekintetében jól állunk, legalábbis az országos trendhez képest. Mint kiderült, 16 halálos baleset történt az utakon és a balesetekről általánosságban elmondható, hogy azok mögött elsősorban a gyorshajtás, az elsőbbségadás meg nem adása és a kanyarodási szabály megsértése áll. Számos technikai eszközt is bevetnek, drónt, sebességmérő berendezést, hogy csökkenjen a balesetek száma, emellett próbálnak egyre több embert rávenni a passzív biztonsági eszközök használatára. Utóbbival kapcsolatban azt kérte Szabó Vendel rendőr ezredes a lakosságtól, hogy az ellenőrzéseket ne zaklatásnak vegyék, hiszen az éppen állampolgárok érdekükben teszik azokat.

– Összességében nőtt a bűncselekmények száma, a felderítés eredményessége romlott, és mindeközben a bírságok száma és összege 1.5-2-szeresére nőtt. A rendőrség számára úgy tűnik, hogy az autósok fizetik a büntetéseket és közben a bűncselekmények elkövetőire meg nem derül fény. A rendőrség olyan razziákat tart, ahol egész utcákat zár le, traffipaxok, drónok és egyéb eszközök figyelik a közlekedés résztvevőit, és magas a bírságok száma. Fontos a közlekedésbiztonság, de jobb lenne, ha nem a szankciók lennének előtérben, hanem inkább a bűncselekmények száma csökkenne és a felderítés hatékonysága pedig növekedne. Szívesen látnék egy ilyen beszámolót, mondta Árgyelán János képviselő.

Ecsődi László képviselő azt kérdezte, van-e bármilyen felelőssége a rendőrségnek azokkal a kilakoltatásokkal kapcsolatban, melyekben részt vett? Kátai György képviselő pedig azt kérdezte: – Tesz-e a rendőrség javaslatot arra, hogy milyen személyek kaphatnak jogosítványt? Kiváló tesztek vannak már arra, hogy egy vizsgára jelentkező ember jogkövető-e vagy éppen agresszív-e. Az is érdekelne, nem volt-e demoralizáló, hogy a rendőrök által elfogott embercsempészek egy része amnesztiát kapott?

Szabó Vendel rendőr ezredes megválaszolta a kérdéseket: – A közlekedéssel kapcsolatos kérdések kapcsán azt tudom mondani, hogy aki jogkövető, annak nincs mit félni sem a rendőrtől, sem a sebességmérő berendezésektől. Muszáj tenni ezen vétségek ellen, hiszen láthatjuk, hogy három haláleset történt egy év alatt bűncselekmények során és csak tavaly 16-an közlekedési balesetben hunytak el, ezért a jövőben is be fogunk vetni mindent, hogy a lakosság lássa, ez fontos. A kilakoltatások esetében a rendőrök csak a rendet biztosították. Azzal kapcsolatban pedig, hogy teszünk-e javaslatot a jogalkotó felé, elmondhatom, hogy igen, de egyrészt ezekhez nagyobb elemzés szükséges, másrészt pedig a döntés joga akkor is a jogalkotó kezében van. Az embercsempészek esetében nem beszélhetünk migrációról, ugyanis ott reintegráció történt.