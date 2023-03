Mi a teendő, ha egyetértünk a tervezettel?

Aki egyetért a dokumentum adataival, annak nincs további teendője. Május 22-én éjfélkor a tervezet az ajánlott adatokkal érvényes szja-bevallássá válik. Ha visszaigényelhető adója van valakinek, illetve adójóváírásra jogosult vagy a bevallási tervezet kedvezménnyel történő kiegészítése szükséges, akkor érdemes minél előbb megnézni, ha kell, akkor hiányzó adatokkal kiegészíteni (például bankszámlaszám vagy lakcím, ahova a visszaigényelhető adót adózó eljuttatni kéri) és jóváhagyni, azaz a „Beadás” gombbal elküldenie a dokumentumot.



Hogy tud belenézni a tervezetbe az, akinek nincs ügyfélkapuja?

Aki nem kérte a tervezet postázását, az május 22-ig a NAV ügyfélszolgálatain kérheti annak személyes átvételét. Célszerű minél előbb ügyfélkaput nyitni, mert a felületen elektronikusan is megtekinthető a tervezet.



Aki kérte a postázást, mikor kapja meg, illetve mit tegyen, ha nem ért vele egyet?

A tervezetet a NAV május 2-áig tértivevényes küldeményként postázza. Ha valaki nem ért egyet a dokumentummal, illetve az kiegészítésre szorul, akkor 22SZJA bevallást kell benyújtania 2023. május 22-ig.



Mi az, amit nagyon alaposan érdemes átnézni?

A NAV által elkésztett bevallási tervezeteket a rendelkezésünkre álló igazolások alapján szükséges leellenőrizni. A NAV a munkáltatóktól, kifizetőktől kapott adatokból állítja össze a tervezetet, kiszámítja a jövedelmet terhelő adót, számításba veszi az év közben levont adóelőleget és a figyelembe vett kedvezményeket. Nem jelenik meg a tervezetben például a magánszemélyektől kapott jövedelem, az ingatlanértékesítés, az ingatlan-bérbeadás magánszemélyeknek vagy a külföldről érkezett pénz. A tervezet sokat segít a bevallásban, de nem feltétlenül szerepel benne minden jövedelem. Éppen ezért fontos, hogy mindenki ellenőrizze az adatokat. Ha ugyanis nem módosítunk, május 22. után automatikusan ez lesz a hivatalos bevallásunk.



Ha nem minden hónapban volt jövedelme valakinek, akkor jogosult lehet családi adókedvezményre?

Igen, az éves bevallásban lehetőség nyílik a családi adókedvezmény érvényesítésére azokra a hónapokra is, amikor az adózó nem szerzett jövedelmet, feltéve, ha a családi kedvezményre való jogosultsága egész évben fennált, továbbá rendelkezik levont személyi jövedelemadóval vagy járulékkal.

Fotós: Szendi Péter

Fontos kérdés, ha van fizetendő adó, azt hogyan kell befizetni?

Május 22. a befizetés határideje. Erre az online felületen (eSZJA-portálon) bankkártyás fizetéssel vagy átutalással is lehetőség van, a közlemény rovatban fel kell tüntetni az adószámot vagy adóazonosító jelet. Ezen túl a NAV ügyfélszolgálatain POS terminálon keresztül, bankkártyával is lehet rendezi az adót, vagy elektronikus hozzáféréssel, az eBEV-portálon történő adószámla lekérdezéshez kapcsolódóan VPOS fizetéssel. És persze maradt még a régi, csekkes lehetőség is: a csekket bármelyik NAV ügyfélszolgálaton, kirendeltségen, illetve telefonon a NAV Infóvonalán keresztül, az 1819-es telefonszámon lehet igényelni.



Mi a teendője a személyi jövedelemadó szabályai szerint adózó egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek, és az áfafizetésre kötelezetteknek?

Az ő esetükben a tevékenységükből származó jövedelmi, illetve az adóhivatali nyilvántartásokban nem szereplő adatokkal kell kiegészíteniük a bevallási tervezetüket. Nekik továbbra is önadózóként kell benyújtaniuk a bevallást, hiszen a számukra készített tervezetek nem válnak automatikusan bevallássá, de segítségül szolgálnak. A bevallási határidő az ő esetükben is 2023. május 22.