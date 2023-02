– A feladat nem lesz más, mint amit el kellett végeznünk már 1999-ben és 2001-ben is, ebben biztos vagyok – mondta Pavelcze László a Baptista Szeretetszolgálat pákozdi logisztikai központjában, ahol a szükséges felszerelés egy részét csomagolták hétfőn délután. A ma már Pákozdon élő szakember a törökországi bevetéssel közel lesz a századik nemzetközi mentőakciójához. – Az érintett vidéki terület szabdalt, olyan, mint ahol Törökországban már többször is dolgoztunk, azon a vidéken azóta sem változott az építkezés módja és jellege. A nagyvárosokban most már földrengésbiztosabb házakat húztak fel, mert éppen abból volt a nagyobb baj annak idején, Isztambul környékén, hogy nem megfelelően épültek a toronyházak. A kisebb, összeomlott otthonokban azonban nagyon könnyen bent rekedhettek az emberek, hiszen tudjuk: a rengések éjszaka, illetve hajnalban történtek.

– Ezúttal milyen „erőkkel” repül el a mentőcsapat?

– Tizenhat fővel, keresőkutyákkal, egészségügyi és műszaki csapattal indulunk útnak. A helyszínen aztán három-négyfelé tudunk majd válni, mert ez a hatékony munka feltétele. Mivel a kutyák a legprecízebb műszerek, ők derítik fel a katasztrófa sújtotta területet, aztán következnek a hangdetektorok, a kiskamerák, hiszen a szűk helyeken ilyen eszközökkel tudjuk meghatározni a túlélők és az elhunytak pozícióját.

Pavelcze László veszélyhelyzet-kezelési igazgató a segélyszervezet pákozdi logisztikai központjában egy olyan speciális sátor mellett, amely nagyon jó szolgálatot tesz olyan helyen, ahol csak romok vannak

Fotós: Tihanyi Tamás / FMH

– Mire számít, mikor kezdhetik el a mentést?

– Nagyon nehéz lesz a helyszínre jutni, havazás és kemény hideg vár minket, ezúttal nem a barátságos ázsiai melegbe megyünk a romok közé. Szerintem talán három napon belül a katasztrófa sújtotta területre érkezhetünk, hiszen, ha Törökországban leszállunk, nem biztos, hogy azonnal tovább tudunk utazni. Ez a török hatóságok munkáján múlik, tapasztalataink szerint ezt ők minden esetben meg szokták oldani: vagy légi úton, vagy járművekkel, de tovább indulhatunk majd, ám ez több napba is kerülhet.

– Hány mentőkutya segíti a munkát?

– Hét mentőkutyát viszünk magunkkal, és ismét nagyon nagy segítségre számítunk tőlük, hiszen a szaglásuk, a hallásuk mindennél érzékenyebb. Ha egyikük jelez, akkor egy másik, úgynevezett kontroll kutyával ellenőrzést végzünk, és csak azután kezdődhet a műszeres felderítés, szükség esetén pedig az azonnali, szakszerű romeltakarítás és a sérültek kiemelése.

– Mennyi felszerelést kell a helyszínre szállítaniuk?

– Szerencsére a szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak, hiszen folyamatos készültségben vagyunk. Ilyenkor Nyíregyházától Pápáig, Városlődtől Pákozdig az ország számos pontján mozdulnak meg a kollégák és hozzák magukkal Budapestre a felszerelésüket. Körülbelül 1,5-2 tonnás súlyt jelent ez, amit a török légitársaság költségmentesen a helyszínre szállít, ami nem kis segítség, mert ha ezért fizetnünk kellene, az komoly összeget jelentene. Az eszközök egy része aztán majd nem érkezik vissza, mert ami olyan jellegű, azt ott hagyjuk a további segítségnyújtás céljaira.

Kemény hideg várja a mentőcsapatot, de takarókra a túlélőknek is nagy szükségük lesz. Pákozdon ebből is van, ha azonnal indulni kell

Fotós: Tihanyi Tamás / FMH

– Milyen a kapcsolatuk a török kollégákkal?

– Hosszú időre visszanyúló és baráti a viszony, hiszen minden nagyobb törökországi földrengés idején dolgoztunk ott, több embert sikerült élve kimentenünk a romok alól. Most is abban bízunk, hogy hasznos lesz a segítségünk. Engem már éjszaka értesítettek a történtekről, azonnal kaptam a helyszínről fényképfelvételeket, videókat, illetve felajánlásokat, hogy ha kell, tolmácsként csatlakoznak hozzánk azok, akik a korábbi földrengések idején is velünk voltak. Egyébként két orvos tagja van a mentőcsapatnak, mindketten katasztrófa-orvosok, egyikük mentőkutya-vezető is. De olyan kollégák is utaznak velünk, akiknek a dolga a koordinálás lesz, előkészítik a későbbi segítségnyújtás formáit, azt, hogy miként tudjuk tovább segíteni az áldozatok hozzátartozóit és a túlélőket.